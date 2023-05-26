Боевики "ДНР" заменяют "вагнеровцев" в Бахмуте, а Авдеевка снова под обстрелом, — ISW (карта)

По информации американских аналитиков, в районе Марьинки противнику удалось продвинуться вперед. В Генштабе эти данные не подтверждают.

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Пророссийские боевики "ДНР" начали заменять бойцов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 25 мая.

Аналитики отмечают, что оккупанты продолжают вести безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и Ивановского, однако украинские защитники держат оборону.

Внимание противника, по некоторым данным, теперь сосредоточено на шоссе T0504 Часов Яр-Бахмут и O0506 Хромово-Бахмут, а вот на окраинах Бахмута все еще идут ожесточенные бои.

Аналитики из ISW рассказали о ситуации на Донбассе Фото: deepstatemap.live

Вдоль линии Авдеевка-Донецк также продолжаются наземные атаки российских оккупантов. Также им удалось немного пройти вперед в западной части города Марьинка.

Аналитики из ISW рассказали о ситуации на Донбассе Фото: deepstatemap.live

"Дополнительные кадры с геолокацией показывают, что украинские войска удерживают позиции южнее Авдеевки в районе Опытного", — говорится в сообщении.

Аналитики из ISW рассказали о ситуации на Донбассе Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Донбассе: что говорят в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ в своей утренней сводке от 26 мая также прокомментировал ситуацию на передовой. По информации командования, на Бахмутском направлении противник все еще ведет активные наступательные действия и ряд населенных пунктов, включая непосредственно Бахмут, постоянно страдают от вражеских обстрелов.

"На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области", — говорится в сообщении.

В районе Марьинки противник задействовал для ударов авиацию.

Напомним, что российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине в ночь на 26 мая. Украинские силы ПВО уничтожили 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 и около 30 ударных дронов.