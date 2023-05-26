Бойовики "ДНР" замінюють "вагнерівців" у Бахмуті, а Авдіївка знову під обстрілом, — ISW (карта)

За інформацією американських аналітиків, у районі Мар'їнки противнику вдалося просунутися вперед. У Генштабі ці дані не підтверджують.

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Проросійські бойовики "ДНР" почали замінювати бійців ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 25 травня.

Аналітики зазначають, що окупанти продовжують вести безуспішні наступальні операції в районі Бахмута й Іванівського, проте українські захисники тримають оборону.

Увага противника, за деякими даними, тепер зосереджена на шосе T0504 Часiв Яр-Бахмут і O0506 Хромове-Бахмут, а ось на околицях Бахмута все ще тривають запеклі бої.

Аналітики з ISW розповіли про ситуацію на Донбасі Фото: deepstatemap.live

Уздовж лінії Авдіївка-Донецьк також продовжуються наземні атаки російських окупантів. Також їм удалося трохи пройти вперед у західній частині міста Мар'їнка.

Аналітики з ISW розповіли про ситуацію на Донбасі Фото: deepstatemap.live

"Додаткові кадри з геолокацією показують, що українські війська утримують позиції південніше за Авдіївку в районі Опитного", — йдеться в повідомленні.

Аналітики з ISW розповіли про ситуацію на Донбасі Фото: deepstatemap.live

Ситуація на Донбасі: що кажуть у Генштабі

Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні від 26 травня також прокоментував ситуацію на передовій. За інформацією командування, на Бахмутському напрямку противник усе ще веде активні наступальні дії, і низка населених пунктів, включаючи безпосередньо Бахмут, постійно страждає від ворожих обстрілів.

"На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області", — йдеться в повідомленні.

У районі Мар'їнки противник задіяв для ударів авіацію.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку по Україні в ніч проти 26 травня. Українські сили ППО знищили 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 і близько 30 ударних дронів.