Массированный обстрел Украины: силы ПВО уничтожили более 30 целей ВС РФ (фото)

Армия России выпустила 10 крылатых ракет из района Каспийского моря. Ударные дроны и несколько ракет С-300/С-400 попали по Харьковской и Днепропетровской областям, уточнило командование Воздушных сил ВСУ.

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Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 10 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запускала армия России. Об этом сообщило утром 26 мая командование Воздушных сил ВСУ.

Очередная ночная атака оккупантов началась 25 мая в 22.00 и продолжалась до 5.00 26 мая. Враг сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры, указали военные.

ВСУ зафиксировали пуски таких ракет и ударных дронов:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмака Запорожской области;

31 иранский ударный дрон "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

Воздушные Силы во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" уничтожили следующие цели:

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

23 ударных дрона "Shahed-136/131";

2 дрона оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Отмечено попадание ударных БПЛА и нескольких зенитных управляемых ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации.

Напомним, что в ночь на 26 мая ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами. Части сбитых снарядов упали в Оболонском и Шевченковском районах города.

По данным Генштаба ВСУ, Днепровская зенитная ракетная бригада недавно уничтожила ракету Х-101. Это была сотая вражеская цель для украинских военных.