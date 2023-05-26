Удар ВС РФ по Киеву: обломки ракет попали в жилые районы, – КГВА

В Оболонском районе осколки снарядов повредили крышу одного из ТРЦ, а в Шевченковском — частный дом. По предварительным данным, россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с района Каспийского моря.

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Российская армия в ночь на 26 мая обстреляла Киев крылатыми ракетами, обломки снарядов попали в жилые районы. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА).

Глава КГВА Сергей Попко предполагал, что россияне запускали ракеты Х-101 и Х-555 с района Каспийского моря.

По его данным, в результате падения обломков в Оболонском районе была повреждена крыша одного из торгово-развлекательных центров. Возгораний и критических разрушений не было, уточнил чиновник.

Также на парковке в другой части района повреждены автомобили. В Шевченковском районе обломок упал на частный дом, повреждены крыша и окно.

"Предварительно, информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются", – заключил Сергей Попко.

Напомним, что ВС РФ в ночь на 26 мая устроили 13-й обстрел Киева за месяц. Войска РФ также нанесли ракетный удар по Днепру, утром 26 мая воздушную тревогу объявляли по всей Украине.

А в ночь с 24 на 25 мая Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Вражеские цели успешно выявили силы противовоздушной обороны и уничтожили.