Удар ЗС РФ по Києву: уламки ракет потрапили в житлові райони, – КМВА

В Оболонському районі уламки снарядів пошкодили дах одного з ТРЦ, а у Шевченківському — приватний будинок. За попередніми даними, росіяни запускали ракети Х-101 та Х-555 із району Каспійського моря.

Related video

Російська армія в ніч на 26 травня обстріляла Київ крилатими ракетами, уламки снарядів потрапили в житлові райони. Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Голова КМВА Сергій Попко припускав, що росіяни запускали ракети Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря.

За його даними, внаслідок падіння уламків в Оболонському районі було пошкоджено дах одного з торговельно-розважальних центрів. Займань та критичних руйнувань не було, уточнив чиновник.

Також на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі. У Шевченківському районі уламок упав на приватний будинок, пошкоджено дах та вікно.

"Попередньо, інформація про постраждалих відсутня. Дані уточнюються", — сказав Сергій Попко.

Нагадаємо, що ЗС РФ у ніч на 26 травня влаштували 13-й обстріл Києва за місяць. Війська РФ також завдали ракетного удару по Дніпру, вранці 26 травня повітряну тривогу оголошували по всій Україні.

А в ніч із 24 на 25 травня Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Ворожі цілі успішно виявили сили протиповітряної оборони та знищили.