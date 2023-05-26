Вибухи у Києві та Дніпрі: Росія знову атакувала Україну ракетами Х-101 та Х-555 (фото, відео)

В КМВА заявили, що це вже 13-й обстріл Києва за місяць. Усі ворожі цілі у повітряному просторі столиці були виявлені та знищені.

Related video

У ніч на 26 травня російські окупанти обстріляли Україну крилатими ракетами, ймовірно, Х-101 та Х-555. Про це заявив голова Київської міської адміністрації Сергій Попко.

За його словами, ракети випустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС із району Каспійського моря.

"За попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені!" — Сказано в повідомленні.

Зазначається, що це вже 13 обстріл Києва за місяць. Також, як повідомляється, внаслідок обстрілу поранених немає.

"Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються", — зазначив Попко.

У КМВА заявили, що Росія обстріляла Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555

Раніше Київська міська адміністрація писала про роботу ППО в області.

Окрім того, росіяни ракетами обстріляли Дніпро. Так, про загрозу вночі писали голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак та мер міста Борис Філатов.

Про повітряну тривогу та серію вибухів повідомляли місцеві Telegram-канали. Також мешканці міста та області почали ділитися фотографами та відео наслідків обстрілу та роботи ППО. На них можна побачити, що люди знаходять на вулицях Дніпра уламки ракет.

Жителі Дніпра публікують у соцмережах фотографії уламків, які знаходять на вулиці

Крім того, у мережі також з'явились відео, на яких можна почути сильні вибухи у Дніпрі.

Відео зі звуками вибухів у Дніпрі

Зазначимо, що повітряну тривогу оголошували по всій країні. Відбої в областях почалися лише під ранок.

25 травня повідомлялося, що ЗС РФ зруйнували Карлівське водосховище на Донбасі. Українців, які проживають у селах Бажане Перше, Бажане Друге та Галицинівці попередили про можливу евакуацію, оскільки вода може загрожувати їхній безпеці.

Крім того, увечері 25 травня в окупованому Бердянську пролунали вибухи. У місцевих пабліках повідомили, що чули у Бердянську щонайменше 5 гучних вибухів, а у міському ВА повідомили, що завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С300.