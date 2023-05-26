Взрывы в Киеве и Днепре: Россия снова атаковала Украину ракетами Х-101 и Х-555 (фото, видео)

В КГВА заявили, что это уже 13-й обстрел Киева за месяц. Все вражеские цели в воздушном пространстве столицы были обнаружены и уничтожены.

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В ночь на 26 мая российские оккупанты обстреляли Украину крылатыми ракетами, предположительно, Х-101 и Х-555. Об этом заявил глава Киевской городской администрации Сергей Попко.

По его словам, ракеты выпустили стратегические бомбардировщики Ту-95МС из района Каспийского моря.

"По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!" — сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже 13-й обстрел Киева за месяц. Также, как сообщается, в результате обстрела раненых нет.

"Но данные оперативной сводки еще собираются и уточняются", — отметил Попко.

В КГВА заявили, что Россия обстреляла Украину крылатыми ракетами Х-101/Х-555

Ранее Киевская городская администрация писала о работе ПВО в области.

Кроме того, россияне ракетами обстреляли Днепр. Так, об угрозе ночью писали глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и мэр города Борис Филатов.

О воздушной тревоге и серии взрывов сообщали местные Telegram-каналы. Также жители города и области начали делиться фотографами и видео последствий обстрела и работы ПВО. На них можно увидеть, что люди находят на улицах Днепра осколки ракет.

Жители Днепра публикуют в соцсетях фотографии осколков, которые находят на улице

Кроме того, в сети также появились видео, на которых можно услышать сильные взрывы в Днепре.

Видео со звуками взрывов в Днепре

Отметим, что воздушную тревогу объявляли по всей стране. Отбои в областях начались только под утро.

25 мая сообщалось, что ВС РФ разрушили Карловское водохранилище на Донбассе. Украинцев, которые проживают в селах Желанное Первое, Желанное Второе и Галицыновке предупредили о возможной эвакуации, так как вода может угрожать их безопасности.

Кроме того, вечером 25 мая в оккупированном Бердянске раздались взрывы. В местных пабликах сообщили, что слышали в Бердянске по меньшей мере 5 громких взрывов, а в городской ВА сообщили, что благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С300.