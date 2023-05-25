Бьет все рекорды: в ВСУ показали, как ПВО уничтожала дроны-камикадзе над Киевом (видео)

По мнению командующего Объединенными силами Сергея Наева, сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины нет равных во всем мире.

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В ночь с 24 на 25 мая Российская Федерация в 12-й раз с начала мая атаковала украинскую столицу с использованием дронов-камикадзе Shahed-136/131. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все БПЛА. Соответствующее видео в Facebook опубликовала пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины.

"Очередная, двенадцатая, с начала мая атака россиян на Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131 потерпела поражение. Удар был массированный, в несколько волн, однако все цели врага были обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны", – говорится в публикации.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, в отражении вражеского нападения участвовали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация Противовоздушных Сил ВСУ, а также мобильные огневые группы противовоздушной обороны других частей Сил обороны Украины.

"Сейчас заехал поблагодарить наших ребят, которые вооружены мощной установкой "Гепард" и выполняют задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне, – рассказал командующий ОС ВСУ.

Он выразил мнение, что сегодня силам и средствам ПВО Украины нет равных во всем мире. Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых воздушных целей бьет все рекорды.

"Я искренне благодарю каждого военнослужащего, который защищает украинское небо в Северной операционной зоне и делает все для того, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в безопасности во время воздушных тревог, – сказал Наев.

Атака дронов на Киев в ночь на 25 мая

В Киевской области и столице воздушная тревога продолжалась на протяжении более трех часов, заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В администрации отметили, что с момента предыдущей атаки на украинскую столицу прошло 4 дня. Это был самый долгий перерыв за месяц. Однако ночью россияне провели уже 12-ю атаку за месяц, запустив в сторону Киева и Киевской области дроны-камикадзе Shahed.

"Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО", — отметили в КГВА.

Однако, согласно сообщению, все воздушные цели были сбиты Силами обороны Украины, а потому ударов по Киеву не допустили.

Напомним, 24 мая Служба безопасности показала серию успешных ударов по оккупантам из ВС РФ с помощью дронов-камикадзе, которую провели провели специалисты Центра спецопераций "А".

В этот же день военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Украины удачно атаковали российский склад с боеприпасами на передовой при помощи БПЛА.