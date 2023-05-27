Разорвали на куски: злобные косатки атаковали яхту у берегов Испании (видео)

Эксперты считают, что раненая самка по кличке Белая Гледис решила мстить людям и научила этому других китов-убийц. В этот раз животные проделали огромную пробоину в корпусе яхты, которая едва не затонула.

Британка Эйприл Бойс и трое ее спутников стали жертвами нападения группы косаток во главе с Белой Глэдис у побережья Гибралтара 25 мая. Подробности происшествия стали известны британскому таблоиду The Sun.

31-летняя Эйприл Бойс вместе с экипажем направлялась к Гибралтарскому проливу, когда косатки атаковали ее яхту в сумерках у побережья Испании. Женщина запечатлела на камеру, как морские животные несколько раз врезались в судно, сломали руль, пробили корпус и начали разгрызать его.

"То, что вначале показалось уникальной встречей, закончилось тем, что косатки оторвали наш руль от яхты, а затем в течение часа продолжали отрывать от нее куски", — поделилась Эйприл Бойс.

В корпусе корабля образовалась большая пробоина, и его начало затапливать. Один из членов экипажа спустился в машинное отделение и принялся вычерпывать воду ведром, но это не слишком помогало. На видео можно услышать, как другой моряк говорит испанским спасателям: "Нам немедленно нужна помощь, мы тонем".

Береговая охрана Испании направила к пострадавшим вертолет и спасательное судно, чем успешно спасли четырех человек ближе к утру. Яхту под британским флагом отбуксировали в порт Барбате в провинции Кадис для ремонта.

Инцидент с яхтой Эйприл Бойс продолжает серию из как минимум 20 нападений косаток на небольшие суда в районе Гибралтарского пролива с мая 2020 года. По мнению экспертов, за атаками стоит группа во главе с самкой по кличке Белая Глэдис, которую уже подозревают в потоплении двух яхт. Косатки весьма общительные животные, поэтому предполагается, что Глэдис пережила сильное потрясение, начала мстить людям, а затем научила этому других сородичей. Одна из особенностей их тактики — повреждение руля.

Несколько дней назад жертвами нападения шести косаток стали жители Кембриджа Джанет Моррис и Стивен Бидуэлл, следующие к берегам Марокко. Атака в Гибралтарском проливе продолжалась около часа. Еще один случай произошел в начале мая, тогда три косатки расшатывали судно и сломали руль.