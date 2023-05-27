"Надо выбрать другого президента": на российском ТВ предложили заменить Путина (видео)

Один из экспертов пришел к выводу, что при Владимире Путине Россия никогда не сможет помириться с Европой.

Президент российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин призвал выбрать другого президента РФ вместо Владимира Путина. Он высказался об этом в прямом эфире программы "Место встречи" на федеральном телеканале "НТВ", фрагмент которой распространяется в социальных сетях.

Взяв слово, Борис Надеждин озвучил мнение, что при действующей власти Россия не сможет "вернуться в Европу". Чтобы исправить ситуацию, избавиться от санкций и наладить хорошие взаимоотношения с европейскими странами, россиянам необходимо сменить политическое руководство.

"В следующем году выборы президента — надо выбрать кого-то другого, и все", — заявил Борис Надеждин, несмотря на негодование ведущих. Один из них даже предположил, что избиратели не прислушаются к эксперту и снова проголосуют за Владимира Путина.

Борис Надеждин призвал выбрать другого президента РФ вместо Владимира Путина

Стоит напомнить, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Президента России подозревают в причастности к военным преступлениям на территории Украины, таких как незаконный вывоз людей.

Недавно глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС должен быть благодарен Владимиру Путину. Из-за вторжения в Украину европейские страны смогли сплотиться и стать сильнее, чем раньше, перед лицом российской угрозы.