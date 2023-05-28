Спустя 42 года: похищенный в младенчестве житель США нашел свою семью в Чили (фото)

Житель Сан-Франциско всегда знал, что его усыновили и он родом из Чили. Но и не подозревал, что его украли, когда он еще был младенцем.

42-летний Скотт Либерман, живущий в Сан-Франциско был усыновлен американской семьей. Он знал, что его родина – это Чили, но он и не подозревал о том, что его украли, чтобы отдать на усыновление. Теперь же он наконец-то узнал о том, что произошло и смог найти своих родных в Южной Америке, пишет CNN.

Во время правления в Чили диктатора Аугусто Пиночета (1973-90), согласно официальным заявлениям местных властей тысячи детей были украдены в младенчестве из своих семей, и переданы для усыновления. В этом процессе были задействованы священники, монахини, врачи и медсестры, которые просто хотели заработать на этом.

Расследования случаев незаконного усыновления детей длятся уже многие годы, но некоторые люди, принимавшие участие в незаконном усыновлении, умерли, а также не существует уже многих больниц, из которых, возможно, украли младенцев. Когда Скотт Либерман узнал об этих событиях, то решил выяснить, мог ли о также стать жертвой кражи и незаконного усыновления.

Скотт Либерман встретился через 42 года со своей сестрой Фото: CNN

По словам сестры Либермана, 44-летней Дженни Эскалона Мардонес, их 23-летняя мать Роза Эстер Мардонес узнала о своей беременности в конце 1979 года. Она была не замужем и у нее было плохое финансовое положение. Поэтому женщине, живущей в городке Каньете, католические монахини предложили переехать в столицу Чили Сантьяго, где она сможет работать в доме местного врача. Однажды мать Либермана посетил социальный работник, который заставил девушку из сельской местности подписать несколько документов, в которых она не могла ничего разобрать.

Когда у Розы Эстер Мардонес родился здоровый сын, то же социальный работник забрал его себе еще до того, как мать выписали из больницы. Когда же чилийка решила узнать о том, где ее сын, то социальный работник начал ей угрожать обращением в полицию и последующим арестом. По словам Дженни Эскалона Мардонес, он заявил матери, что ее сын уже находится в Нидерландах или Швеции. Главный аргумент того, что сын находится в другой стране, состоял в том, что молодая девушка все равно бы не смогла его воспитать из-за недостатка денег. Мать Либермана тогда побоялась обратится в полицию.

Житель Сан-Франциско всегда знал, что его усыновили и он родом из Чили. Но и не подозревал, что его украли, когда он еще был младенцем Фото: CNN

Но оказалось, что ребенка усыновила пара из США, и он получил имя и фамилию – Скотт Либерман. По словам американца, его семья никогда не подозревала, что их приемного сына украли.

В ходе своего расследования, в котором ему помогла чилийская некоммерческая организация Nos Buscamos (она занимается воссоединением украденных детей с их семьями), Либерман узнал, что у него есть сводная сестра. Тесты ДНК подтвердили, что они являются родственниками.

Либерман провел 12 дней в Чили, посетив могилу своей биологической матери вместе с сестрой Фото: CNN

Либерман, который прилетел в Чили, узнал, что его мать умерла еще в 2015 году от рака и никогда не знала, что сын живет в США. Также американцу удалось познакомится с членами его родной семьи, и он встретил своего биологического отца. Либерман провел 12 дней в Чили, посетив могилу своей биологической матери вместе с сестрой.

Сестра Либермана считает, что монахини, приехавшие навестить ее мать, когда она забеременела, а также врач, в доме которого она работала, вступили в сговор с социальным работником, чтобы украсть ее сводного брата. Всю историю получилось сложить воедино благодаря близкому родственнику ее матери. Он был рядом во время ее беременности и знал подробности о рождении ребенка и о том, как его забрали у матери.

Как уже писал Фокус ранее, тело монахини почти не пострадало спустя 4 года после похорон. Сестры провели раскопки, чтобы переместить гроб Вильгельмины Ланкастер под алтарь. Они были удивлены, обнаружив, что тело служительницы церкви почти не подверглось разложению.