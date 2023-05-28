"Крыша мира": заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна (фото)

Деревня Талисарн, которая когда-то использовалась шахтерами по добыче сланца, уже заброшена больше 100 лет. Ее население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.

В Великобритании, на северо-западе Уэльса находятся одни из крупнейших и наиболее продуктивных в мире сланцевых карьеров, которые простираются от долины Нант-Франкон на востоке до Нантле. Заброшенная деревня Талисарн продолжает притягивать городских исследователей. Об этом пишет The Mirror.

На снимках можно увидеть заброшенный поселок сланцевых карьеров на севере Уэльса, который не используется уже сто лет, с заросшими руинами и паровым двигателем. Этот регион стал известен как "крыша мира XIX века", оказав значительное влияние на жизнь людей и сообществ проживающих рядом, а также на ландшафт, следы которого можно найти и сегодня.

Городские исследователи могут посетить здесь заброшенные места, включая старую деревню Талисарн, которая когда-то использовалась шахтерами по добыче сланца. Ее население было переселено дальше на запад, где и сегодня проживает около 2 000 человек.

Некоторые из старых деревенских зданий некоторое время оставались на месте каменоломен, и их руины все еще можно увидеть.

В 1904 году вместо водяных колес на участке был установлен корнуоллский балочный двигатель Фото: коллаж Фокус

В 1927 году главная дорога на юг долины была перенесена, но маршрут старой дороги все еще можно проследить. Фотографии показывают, что природа восстановила старую деревню Талисарн на карьере Доротея. По словам автора книги "Путеводитель по Уэльсу" Дэниела Старта, то, что осталось от руин сегодня, похоже на "валлийский Ангкор-Ват".

"Не хватает только бабуинов. Это огромное, дикое место с множеством очаровательных, заросших руин, включая корнуоллский лучевой двигатель и заросшие остатки часовни в Плас Талисарн", — пишет он.

Plas Talysarn, или Talysarn Hall, был построен в 18 веке, а затем был изменен и расширен в 19 и начале 20 веков, сообщает WalesOnline. Дом был трехэтажным и имел подвальное помещение. Хотя большая часть крыши зала теперь отсутствует, некоторые бревна сохранились на южной передней стене.

Рядом находится вход в здание, которое когда-то было конюшней и псарней, а позже было переделано в душевую для каменотесов. Здесь находится бывшая котельная, крыша которой в основном разрушена, но сохранились два обветшавших ланкаширских котла.

Два ланкаширских котла пришли в негодность, а крыша котельной в значительной степени исчезла в старом карьере Фото: The Mirror

Другие соседние здания покрыты мхом и корнями деревьев. Как и во многих других карьерах, после начала Второй мировой войны производство значительно сократилось. Карьер был закрыт в 1970 году, и он давно затоплен, а глубина озера местами превышает 100 метров. Сейчас это место является частью объекта Всемирного наследия "Сланцевый ландшафт Северо-Западного Уэльса", который был объявлен ЮНЕСКО в июле 2021 года.

Именно глубина залегания сланца под дном долины повлияла на технику разработки карьеров в Нантлле, и единственным способом добычи руды было копать землю и создавать большие карьеры.

Изначально в Диффрин Нантлле было большое количество очень маленьких карьеров — ситуация, к которой привели многочисленные землевладельцы, и со временем в результате слияний и поглощений возникли более крупные предприятия, такие как карьер Доротея.

В 1820 году был открыт карьер Доротея, который просуществовал до 1970 года. Земля, на которой находится карьер, принадлежала человеку по имени Ричард Гарнонс, но главной движущей силой разработки карьера в долине был Уильям Тернер из Ланкастера.

Руины остались после того, как деревня была перенесена Фото: The Mirror

Первое название карьера было Cloddfa Turner, но его переименовали в Dorothea в честь жены Гарнонса. Выработка выросла из серии небольших выработок с такими названиями, как Hen Dwll, Twll Bach, Twll y Weirglodd, Twll Coch и Twll Fire. С годами эти выработки углублялись и объединялись в большие затопленные карьеры, которые видны сейчас.

К 1840-м годам производство на Доротее выросло примерно до 5 000 тонн в год, а к 1870-м годам оно достигло более 17 000 тонн. Но хотя будущее для Доротеи выглядело хорошим, она столкнулась с серьезными проблемами, связанными с наводнениями.

Часть заброшенного горного оборудования Фото: The Mirror

В 1884 году несколько человек утонули при затоплении карьера, поэтому в 1895 году река Афон Ллифни, протекавшая через долину, была изменена и углублена, чтобы направиться к югу от сланцевых выработок. Это в некоторой степени решило проблему затопления, но по мере углубления выработок необходимость постоянно откачивать воду становилась постоянным источником прибыли карьера.

Тогда в 1904 году было принято решение установить на месте каменоломни корнуоллский балочный двигатель взамен водяных колес, остатки которого до сих пор можно найти в деревне Талисарн.

Поскольку карьеры в долине Нантл продолжали расти, это привело к тому, что старая деревня Талисарн была заброшена и перенесена на новое место неподалеку.

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