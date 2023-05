"Я питаюсь огнем": американка рискует жизнью каждый раз, когда идет на работу (фото, видео)

Грейс Гуд выступала на общенациональных телеканалах, играла в перерывах шоу NBA, гастролировала с Cirque Dreams и участвовала в программе Ripley's Believe It or Not.

В США 30-летняя Грейс Гуд работает в цирке сочетая танцы с огнем и акробатику для своего экстремального номера. Девушка каждый день рискует жизнью и называет себя настоящей "пироманьячкой", ведь она зарабатывает тем, что ест и дышит огнем. Об этом пишет Daily Star.

Американка выступала на нескольких телеканалах в США, выступала в перерывах шоу NBA, в том числе для команды Los Angeles Lakers. Она гастролировала с Cirque Dreams, а ее "выходки, бросающие вызов смерти", были показаны в программе Ripley's Believe It or Not.

Издание отмечает, что выбор работы тем более удивителен, учитывая что в юности будущая звезда соцсетей была застенчивым ребенком. Ей было 18 лет, когда она впервые взяла в руки обруч, но уже через пару лет она выступала на улицах своего родного города Нэшвилл, штат Теннесси.

У Грейс регулярно бывает три-четыре заказа в месяц Фото: Nicole Saiza/Supplied

Вскоре женщина ввела огонь в свои выступления, и теперь ее видео часто становятся вирусными. На данный момент в TikTok у нее более 3 миллионов подписчиков.

"Я делаю этот трюк, который называется burn off. Я бы сказала, что это один из самых опасных трюков, потому что топливо фактически вытекает из посоха дракона, а скорость, с которой я это делаю, фактически воспламеняет и поглощает меня. Это буквально выглядит так, как будто я нахожусь в центре огня, но на самом деле я нахожусь между ними. Есть и дышать огнем тоже очень опасно", — рассказала Грейс.

Появление в 2021 году в американской программе о талантах "The Go Big Show" помогло Грейс "зажечь мир", и она получила восторженные отзывы. Теперь 30-летняя артистка пользуется большим спросом, заказывая выступления в таких клубах, как NBA, Nascar, бейсбол, автошоу и PDR Rodeo.

Грейс говорит, что у нее регулярно бывает три-четыре заказа в месяц, и это помогает ей оплачивать ее счета.

"В прошлом году у меня был аншлаг, я давала по 15 шоу в неделю, это было безумие. Мир спорта был моей самой большой индустрией. Это безумие — выступать перед 20 000 зрителей, это так здорово, что НБА и баскетбол в целом открывают платформу для артистов, чтобы они могли делать это в перерыве. Это так невероятно. Я буквально начинала с того, что получала от людей по 20 долларов и дошла до спорта", — рассказала американка.

