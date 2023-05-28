Эрдоган опережает Кылычдароглу на выборах президента Турции, – результаты подсчета голосов

Разрыв между соперниками минимальный, что признают даже опозицционные каналы.

В Турции состоялся второй тур президентских выборов, где нынешнему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану неожиданно серьезную конкуренцию составил лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Для голосования зарегистрировались более 64,1 миллиона человек. Всего в стране для избирателей установили 191 885 урн для голосования. Избирательные участки закрылись в 17:00, и подсчет результатов в полном разгаре.

Сообщения информационных агентств о первых результатах подсчета голосов во втором туре президентских выборов в Турции противоречат друг другу.

Согласно информации турецкого новостного агентства Нuriyet, по состоянию на 19:15 голоса с пользу Эрдогана и Кылычдароглу составляли 52,61% и 47,39 по результатам подсчета 91,55% бюллетеней.

Информационное агентство Аljazeera также говорит о том, что Эрдоган опережает своего соперника с минимальным отрывом: 52,72% против 47,28% при подсчете 89, 81% голосов.

В свою очередь оппозиционное информационное агентство Anka говорило о том, что Кемаль Кылычдароглу лидирует с минимальным отрывом в 50,01%. У действующего президента Эрдогана 50,01% против 49,99% при подсчете 83, 9% голосов.

Первый тур выборов состоялся в Турции 14 мая. Во второй тур вышли Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу с разрывом в пару процентов.

Ранее Фокус писал, что будет, если на выборах президента в Турции победит Эрдоган