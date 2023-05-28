Наедине с серийным маньяком: как 14 летний мальчик сбежал от жуткого клоуна-убийцы (фото)

Джон Уэйн Гейси, известный как "клоун-убийца", заманивал жертв к себе домой, надевал на них наручники, обычно под предлогом демонстрации фокуса, а затем совершал свои ужасные нападения.

Тони из округа Брекинридж, штат Кентукки (США), было всего 14 лет, когда он смог сбежать от серийного маньяка в августе 1970 года. Об этом пишет Daily Star.

Пережить встречу с убийцей мальчик сумел благодаря пивной бутылке. Один из самых печально известных серийных маньяков Америки всех времен, Джон Уэйн Гейси, изнасиловал, пытал и убил не менее 33 молодых людей и мальчиков в поселке Норвуд-Парк недалеко от Чикаго. Тони был одним из немногих счастливчиков, кому удалось пережить встречу с ним.

В беседе с Марком Лаита из Soft White Underbelly он рассказал, что встреча произошла в безымянном государственном парке однажды вечером, когда он играл с детьми туристов. По его словам, он находился около входа, когда к нему подошел Гейси, одетый в костюм для отдыха.

Мужчина несколько раз спрашивал его, чем можно заняться, но, несмотря на то, что Тони перечислил множество занятий, он ничем не заинтересовался.

"Я сказал, что вы ищете спиртное или женщин? Потому что это семейный курорт. И когда я начал уходить, он сказал: "Не хотите ли выпить со мной пива?", и я согласился", — вспоминает мальчик.

Тони был одним из немногих счастливчиков, кому удалось пережить встречу с убийцей Фото: Daily Star

Тони сказал, что первым вошел в комнату Гейси и почувствовал, как его рука коснулась его спины.

"Я подумал, что это было немного странно. Я подумал, что, возможно, это была ошибка", — сказал он.

Он добавил, что оглядел комнату и увидел, что ванна наполнена льдом, затем сел на первый стул, пока Гейси ходил к холодильнику и принес ему пиво, после чего закрыл шторы.

"Он проходил мимо меня, задавая вопросы, что я делаю. Что делают мои родители, а затем он запер дверь. Тогда я начал чувствовать, что это уже немного странно. Потому что изначально, как мне кажется, мы собирались поговорить как мужчина с мужчиной", — сказал Тони.

Он сказал, что Гейси, похоже, начал волноваться и спросил, нравятся ли ему книги о сексе. Тони сказал, что в мыслях он думал о Playboy, но то, что ему передали, было чемоданом, полным журналов, в которых были только мальчики. Убийца ушел в ванную, после чего вышел оттуда с полотенцем на шее. Затем он запер дверь в комнату.

"Я подумал, что это не правильно, что-то не так, я в плохой ситуации. Я начал немного паниковать. Это плохо, я должен выбраться отсюда", — сказал Тони.

Гейси был приговорен к смертной казни Фото: Daily Star

Подросток поставил пиво и решил либо выбросить холодильник в окно, либо передвинуть его так, чтобы можно было выбраться. Гейси снова пошел в туалет, но его манера поведения менялась, и он усмехался, проходя мимо. Он переставил холодильник к дальнему окну, и, когда убийца вернулся, Тони воспользовался моментом.

Тогда подросток опрокинул свою бутылку и попросил новую. Когда Гейси пошел за ней, Тони подбежал к двери, и снял цепочку с двери. Гейси схватил его и несколько раз ударил, но ему удалось вырваться и убежать.

По его словам, после инцидента он был потрясен, но не знал, кто это был, пока спустя годы не увидел лицо Гейси на обложке газеты и не сообщил об этом.

Известный как "клоун-убийца", выступавший на мероприятиях в придуманном им образе клоуна Пого, Гейси был приговорен к смерти в штате Иллинойс, США, путем смертельной инъекции 10 мая 1994 года.

Он заманивал жертв к себе домой, надевал на них наручники, обычно под предлогом демонстрации фокуса, а затем совершал свои ужасные нападения.

Террор Гейси закончился в 1978 году Фото: Daily Star

Террор Гейси закончился в 1978 году, когда полицейские, расследовавшие исчезновение Роберта Пиеста, обыскали его дом. Они почувствовали зловоние, исходящее из-под пола, и нашли предметы, связывающие его с другими пропавшими людьми, после чего убийца признался в содеянном.

Он был приговорен к смертной казни, и последние слова, которые, как сообщается, прозвучали из его уст, были: "Поцелуй меня в задницу".

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