Поймали с Библией: семья с 2-летним ребенком была приговорена к пожизненному заключению

Северокорейский режим пытался искоренить христианство на протяжении десятилетий, и, как говорят, боится влияния церкви после изучения ее роли в разрушении "железного занавеса" в Европе в 1980-х годах.

В Северной Корее семью вместе с их 2-летним ребенком приговорили к пожизненному заключению после того, как у них нашли Библию. Об этом пишет The Telegraph.

Этот инцидент произошел в 2009 году, однако он был отмечен в новом докладе департамента о международных религиозных свободах в этом месяце, со ссылкой на данные Korea Future, неправительственной организации, документирующей нарушения прав человека в Северной Корее.

"Один из случаев связан с арестом в 2009 году семьи на основании их религиозной практики и наличия у них Библии. Вся семья, включая двухлетнего ребенка, была приговорена к пожизненному заключению в лагерях для политических заключенных", — говорится в сообщении.

По оценкам, в Северной Корее насчитывается от 200 000 до 400 000 подпольных христиан, в основном на западе, где, как считается, многие из них обосновались после "всплеска" интереса к этой религии в 1907 году.

В Северной Корее семью вместе с их 2-летним ребенком приговорили к пожизненному заключению Фото: PEN NEWS

Отчет Korea Future был основан на интервью, проведенных в период с 2007 по 2020 год с 244 жертвами религиозных преследований, которые подвергались арестам, задержаниям, принудительному труду, пыткам, отказу в справедливом суде или праве на жизнь, а также сексуальному насилию за исповедование шаманизма или христианских верований.

Издание отмечает, что результаты исследования отражают паранойю режима в отношении религиозных меньшинств и его нетерпимость к любым убеждениям, кроме абсолютной преданности правящей семье Ким, стремящейся сохранить свою железную хватку власти.

Северокорейский режим пытался искоренить христианство на протяжении десятилетий, и, как говорят, боится влияния церкви после изучения ее роли в разрушении "железного занавеса" в Европе в 1980-х годах.

Перебежчики рассказали ужасающие подробности того, как христиан жестоко пытали, убивали и сажали в тюрьмы ГУЛАГа.

В стране существует несколько христианских церквей, в том числе четыре в Пхеньяне. Но большинство наблюдателей говорят, что это всего лишь "показушные церкви".

Ранее Фокус писал, что 14 летний мальчик сбежал от жуткого клоуна-убийцы. Джон Уэйн Гейси заманивал жертв к себе домой, надевал на них наручники, обычно под предлогом демонстрации фокуса, а затем совершал свои ужасные нападения.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.