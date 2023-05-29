Жара уже близко: автомобиль загорелся из-за летнего аксессуара, забытого на панели (фото)

С приближением лета спасатели призывают водителей проявлять осторожность и не забывать вещи, которые легко могут воспламениться в машине.

В Великобритании обычные солнцезащитные очки, оставленные на панели, стали причиной возгорания автомобиля. Об этом пишет BBC News.

Инцидент произошло в Натхолле в субботу, 27 мая. Спасатели призвали водителей быть осторожными в отношении аксессуаров и других предметов, оставляемых в "раскаленных" на солнце автомобилях. Это особенно важно в преддверии наступления жаркого лета.

"Солнце было сильным. В такие моменты будьте осторожны, это может спровоцировать пожар. Недавно мы тушили возгорание из-за солнечных очков, оставленных на панели приборов. Убедитесь, что вы держите отображающие объекты подальше от прямых солнечных лучей", – написали сотрудники пожарно-спасательной службы Ноттингемшира в Facebook.

спасатели призывают автомобилистов проявлять осторожность и не забывать вещи, которые легко могут загореться в машине Фото: Соцсети

Ранее Фокус писал, что поезд протащил автомобиль с семьей внутри целых 730 метров. В США две маленькие дочери пастора Чада Фраяра из штата Арканзас погибли после того, как поезд врезался в пикап их отца, протащив его на сотни метров.

Также сообщалось, что австралиец на прокатном Lamborghini устроил масштабное ДТП и сбежал. Крупная авария произошла в австралийском Сиднее. Lamborghini Huracan на большой скорости вылетел на площадку по продаже б/у авто и протаранил три машины. Водитель суперкара, выбравшись из авто, сообщил свидетелям аварии, что разбитое авто было взято напрокат и что он хочет все уладить с компанией-владельцем машины. Однако когда он услышал, что вызвана полиция, то поспешил скрыться с места ДТП.