Самые масштабные в истории: в Германии пройдут учения авиации НАТО, — Siegel

Учения Air Defender 2023 будут проходить под руководством Германии с 12 по 23 июня.

Через две недели в Германии начнутся масштабные учения воздушных сил стран НАТО, которые станут самыми большими маневрами в истории Альянса, сообщает Siegel.

Учения Air Defender 2023 будут проходить под руководством Германии с 12 по 23 июня. Практически все маневры – 90% – планируются над территорией Германии и над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.

В учениях примут участие около 250 самолетов и вертолетов, из которых около сотни – из Воздушных сил США.

Инспектор Воздушных сил Германии Инго Герхарц отметил, что обучение должно засвидетельствовать готовность союзников быстро реагировать в случае необходимости. Вблизи воздушного пространства России планируются "лишь изолированные маневры" и отрабатывать будут только оборонные сценарии.

"Конечно, было бы провокацией симулировать вылеты в Калининградском направлении. Но такого мы делать не будем", — отметил он.

Обучение планируется в тесной координации с гражданскими диспетчерами и Евроконтролем.

Напомним, что в Пентагоне 24 мая обещали обучать украинских пилотов использованию самолетов F-16 в Европе. Курсы начнутся в течение нескольких недель или месяцев.

По данным СМИ, у президента США Джо Байдена изменили позицию по поставкам Киеву истребителей F-16 благодаря усилиям главы Пентагона Ллойда Остина. Вашингтон останавливала цена — один истребитель F-16 стоит 63 млн долларов.