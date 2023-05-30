"Как только вступим в ЕС": в Грузии рассказали, когда отменят авиасообщение с РФ

Правительство Грузии по-прежнему отказывается присоединяться к антироссийским санкциям, но заявляет, что "стремится в Европу".

Грузия не присоединяется к антироссийским санкциям, а вопрос о целесообразности авиасообщения с Россией будет стоять на повестке дня после того, как Грузия станет членом Евросоюза. Такое заявление сделал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе сегодня, 30 мая, передает его слова издание "Грузия Online".

При этом Каладзе подчеркнул, что Грузия не меняет ориентиров и стремится в Европу.

"Грузия пока не является членом ЕС. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и желает евроинтеграции. Когда у нас будет статус, и мы станем страной-членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам", – заявил Каладзе.

Напомним, что 25 мая Грузия запустила для россиян авиарейсы в Европу. Конечными пунктами рейсов станут Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники. Основатель авиакомпании Georgian Airways рассказал журналистам, что спрос на перелеты в Россию не слишком большой.

Кроме того, 25 мая грузинский парламентарий рассказал, что Украина требовала от Грузии открыть против РФ второй фронт. По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия солидарна с украинским народом и осуждает военную агрессию РФ, однако не готова наказывать своих людей из-за конфликта в Украине.

29 мая посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский передал главе министерства экономики страны Левану Давиташвили официальный демаршот имени 27 стран ЕС за возобновление авиасообщения с РФ.