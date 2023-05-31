Нет пути к нормальной жизни: из-за паранойи россияне массово пишут доносы друг на друга, — WP

По словам журналистов, россияне понимают, что угодно Путину, а что – нет. Они пытаются действовать исходя из этого, считая, что противников режима необходимо преследовать.

В России сформировалась враждебная, параноидальная атмосфера, в которой россияне массовой пишут доносы друг на друга. Уголовные дела открывают на тех, кто выступает против режима главы Кремля Владимира Путина и войны против Украины. Об этом пишет издание The Washington Post.

Издание пишет, что проблемой могут стать не только посты и сообщения в социальных сетях, но даже частные разговоры в общественных местах. Все это может стать компроматом для силовиков и ФСБ.

По словам журналистов, в результате политики Кремля в российском обществе и государстве проявился пугающий эффект. Так, стали часто появляться новости об арестах, судебных расследованиях, которые усилены комментариями пропагандистов на федеральных телеканалах и в сети.

Как рассказал политический аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, в РФ проявляется один из признаков тоталитаризма – волна доносов. Россияне понимают, что угодно Путину, а что – нет. Они пытаются действовать исходя из этого, считая, что противников режима необходимо преследовать.

По словам Колесникова, кремлевский режим до сих пор авторитарный, однако все больше приобретает признаки тоталитаризма.

"Я уверен, что он (Владимир Путин, — ред.) не вернется к нормальной жизни. Он не сумасшедший в медицинском смысле, но он сумасшедший в политическом смысле, как и любой диктатор", — сказал эксперт.

В материале говорится, что поток доносов сделал опасными общественные места. Среди них также школьные классы. В особенности во время уроков "Разговоры о важном", когда учителя читают школьникам лекции о войне, пропагандируют российский милитаризм.

Социальный антрополог Александра Архипова рассказала, что большинство доносов пишут так называемые "патриоты", которые считают, что таким образом защищают Россию от внутренних предателей.

Напомним, что ранее сообщалось, что в РФ массово штрафуют за "экстремистскую" символику. Так, В Зеленограде двух женщин и одного мужчину оштрафовали за выгоревшее номерные знаки: красная полоса на флаге РФ выгорела добела и флаг стал похож на знамя Легиона "Свобода России". А мужчину из Москвы и вовсе арестовали на 15 суток за бело-синие воздушные шарики.

Также отметим, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил отключить в России систему GPS. По словам экс-главы "Роскосмоса", у РФ есть своя полностью развернутая орбитальная навигационная система ГЛОНАСС и "каждый смартфон в мире и каждый автомобильный навигатор принимает ее сигнал".