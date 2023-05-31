ФСБ задержала женщину, которая хотела вернуть похищенных из Украины детей (видео)

Российские пропагандисты показали видео допроса украинки, где она говорит о "вывозе" детей в Германию. Фонд Save Ukraine выяснил, что она хотела передать крестника родственникам.

В Москве задержали гражданку Украины, которая хотела вывезти украденных российскими оккупантами детей-сирот. Видео ее допроса представили пропагандисты агентства "РИА Новости".

Женщина на допросе представляется как Ольга Гургуля. Она рассказала, что якобы по просьбе волонтера Анастасии должна была взять опекунство над двумя детьми в Геническе.

Далее, как говорит женщина на камеру, ей нужно было выехать с детьми через Киев в Германию. При въезде в Россию в качестве цели визита она указала "получение гражданства РФ и жилья".

Источник агентства сказал, что женщину уже депортировали из страны.

Хотела вернуть крестника: что говорят в фонде Save Ukraine?

Фонд Save Ukraine заявил об очередной манипуляции российских пропагандистов. По их данным, ФСБ всячески препятствует возвращению украинских детей, которых похитили россияне.

Женщина на видео, как указали в организации, это обычная украинка, которая ехала на временно оккупированную территорию, чтобы вернуть крестника родственникам.

"Мальчика ждут бабушка и старший брат, которые по разным причинам не могли поехать самостоятельно. Потому крестная Ольга со всеми документами ехала вернуть крестника и других детей, которые хотели вернуться в Украину", — объяснили специалисты.

Российские военные продолжают похищать украинских детей и используют потом их для лживой пропаганды, заключили в Save Ukraine.

Пресс-секретарь Save Ukraine Ольга Ерохина в общении с радиостанцией ВВС отметила, что сотрудники ФСБ забирали у женщины документы и телефон.

"Два дня допрашивали ее, угрожая тюрьмой. После этого отправили в Минск и там отпустили. Однако забрать 17-летнего крестника и его брата ей из-за этого не удалось", — добавила она.

Напомним, что недавно агентство Associated Press описывало влияние полномасштабной войны в Украине на детей. Сотни из них погибли, а выжившие вынуждены бороться с психологическими травмами.

Фокус ранее писал о пропаже двухлетней Виолетты из села Скрипаи Харьковской области. Три дня ее искали спасатели и нашли в высокой траве возле корней дерева.