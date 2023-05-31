"Мне стыдно": семья женщины думает, что у нее нет человеческой ДНК

Компания, производящая тесты ДНК, прислала женщине электронное письмо, в котором говорится, что она никогда не сможет получить результаты анализов. Теперь ее семья шутит, что девушка вовсе не человек.

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала на популярном форуме Reddit о том, как она сделала два теста ДНК, и каждый раз результаты оказывались "неутешительными". Об этом пишет The Mirror.

Девушка написала, что ее брат купил всей семье наборы для тестирования ради забавы.

"Все сделали мазок и получили свои результаты, которые показали, что мы все родственники, но мои результаты оказались неубедительными", — сообщила женщина.

По ее словам, компания выслала ей новый набор ДНК, решив, что оригинальный был поврежден при транспортировке или она неправильно сдала анализ. Однако после повторной отправки мазков девушка получила личное письмо от производителей.

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"Они прислали мне новый набор для повторного анализа, и тот тоже оказался безрезультатным. Компания прислала мне электронное письмо, в котором в основном говорится, что я никогда не смогу пройти этот тест. Теперь моя семья говорит, что у меня нет человеческой ДНК и что я, должно быть, ящерица. Они издают звуки ящерицы, когда я рядом, и мне стыдно", — добавила она.

Большинство пользователей посмеялись над ее признанием, однако нашлись те, кто предположил, что кто-то прикладывает много усилий, чтобы "скрыть правду".

"Кто-то приложил много усилий, чтобы скрыть правду о твоей ДНК… Чем занималась твоя мама?", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.