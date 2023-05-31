Власти Швеции предложили "предоставить убежище" российскому киту-шпиону Хвалдимиру (видео)

"Маленький одинокий кит" преодолел несколько сотен километров и добрался из Норвегии к шведским территориальным водам.

Предполагаемый российский кит-шпион, который, по некоторым оценкам сбежал с российского военного объекта, после нескольких лет плавания у берегов Норвегии неожиданно оказался возле Швеции. Теперь местные власти раздумывают, как с ним поступить. Об этом сообщает Sky News.

Белуху, на котором была упряжь с логотипом компании из Петербурга и держатель для экшн-камеры, норвежские морские биологи прозвали Хвалдимиром (хвал — кит нореж., и часть имени российского президента).

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в разговоре с журналистами пошутил, что белухе стоит предоставить политическое убежище, так как "возможно, это беженец, протестующий против путинской войны".

Белуха, сбежавшая из РФ, и дети

За последние несколько недель кит преодолел несколько сотен километров и добрался из Норвегии к шведским территориальным водам, сообщили в Норвежском управлении рыболовства.

Российский кит-шпион

"Он маленький одинокий кит, который ищет других белых китов", — пояснил Себастьян Странд, морской биолог из НКО OneWhale, которая была создана специально для защиты Хвалдимира.

Себастьян Странд из НКО OneWhale — о Хвалдимире

Высказывается предположение, что, скорее всего, он хочет завести семью, но выбрал неверное направление, так как популяция белых китов находится севернее.

Кит привык к людям настолько, что подплывает к причалам и, как собака, проносит брошенные в море спасательные круги и другие предметы.

Напомним, что морские исследователи были в замешательстве после того, как российский кит-шпион Хвалдимир неожиданно добрался до Швеции. В течение трех лет он находится у берегов Норвегии, но в последние месяцы неожиданно сменил курс.

Также сообщалось, что в мае киты-убийцы около часа атаковали яхту британской пары на пути в Марокко.