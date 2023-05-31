Власти Швеции предложили "предоставить убежище" российскому киту-шпиону Хвалдимиру (видео)
"Маленький одинокий кит" преодолел несколько сотен километров и добрался из Норвегии к шведским территориальным водам.
Предполагаемый российский кит-шпион, который, по некоторым оценкам сбежал с российского военного объекта, после нескольких лет плавания у берегов Норвегии неожиданно оказался возле Швеции. Теперь местные власти раздумывают, как с ним поступить. Об этом сообщает Sky News.
Белуху, на котором была упряжь с логотипом компании из Петербурга и держатель для экшн-камеры, норвежские морские биологи прозвали Хвалдимиром (хвал — кит нореж., и часть имени российского президента).
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в разговоре с журналистами пошутил, что белухе стоит предоставить политическое убежище, так как "возможно, это беженец, протестующий против путинской войны".
За последние несколько недель кит преодолел несколько сотен километров и добрался из Норвегии к шведским территориальным водам, сообщили в Норвежском управлении рыболовства.
"Он маленький одинокий кит, который ищет других белых китов", — пояснил Себастьян Странд, морской биолог из НКО OneWhale, которая была создана специально для защиты Хвалдимира.
Высказывается предположение, что, скорее всего, он хочет завести семью, но выбрал неверное направление, так как популяция белых китов находится севернее.
Кит привык к людям настолько, что подплывает к причалам и, как собака, проносит брошенные в море спасательные круги и другие предметы.
Напомним, что морские исследователи были в замешательстве после того, как российский кит-шпион Хвалдимир неожиданно добрался до Швеции. В течение трех лет он находится у берегов Норвегии, но в последние месяцы неожиданно сменил курс.
Также сообщалось, что в мае киты-убийцы около часа атаковали яхту британской пары на пути в Марокко.