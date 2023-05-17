Киты-убийцы целый час атаковали яхту британской пары на пути в Марокко (видео)
По словам путешественников, они старались сохранять спокойствие, но в глубине души все же очень волновались. Заранее собрали все ценные вещи и документы и готовились воспользоваться спасательным плотом.
Жители Великобритании Джанет Моррис и Стивен Бидуэлл рассказали о пережитом ужасе, когда на их 14-метровую яхту "Бавария" напала стая косаток. Об этом сообщает The Daily Mail.
Во время путешествия к побережью Марокко пара британцев заметила опасных млекопитающих, которые принялись попеременно подталкивать лодку — такая атака, как утверждается, длилась около часа.
Однако, несмотря на сильный ветер и волны, опытный экипаж яхты сумел направить ее в более спокойные воды.
"Я не могла поверить, когда увидела их — они очень редке. Мы были их легкой добычей", — пояснила Джанет, 58-летняя бизнес-консультант.
По словам путешественников, они старались сохранять спокойствие, но в глубине души все же очень волновались. Заранее собрали все ценные вещи и документы и готовились воспользоваться спасательным плотом.
По словам женщины, капитан вел судно очень спокойно, что в конечном итоге всем помогло.
58-летний фотограф Стивен пояснил, что они пытались быть спокойными, поскольку знали, что паника заразительна.
"Косаткам нравится азарт погони, в идеале мы должны были оставаться на месте, однако из-за ветра это было невозможно", — пояснил он.
Сообщается, что Джанет и Стивен, которые получили права на управление парусными судами, проходили подготовку, чтобы набрать необходимые мили. Косатки напали на них неподалеку от берегов марокканского порта Танжер.
Это произошло ночью. Сообщается, что китов убийц было не меньше шести, и они атаковали какие-то обломки.
Через час погоня прекратилась, однако выяснилось, что морские хищники повредили руль яхты. По возвращении в порт, мореплаватели поняли, что обломками на воде были кусками руля яхты.
Напомним, что у побережья Калифорнии заметили белого детеныша косатки по прозвищу Фрости.
Также сообщалось, что морские исследователи обнаружили крайне редко встречающуюся косатку у побережья США.