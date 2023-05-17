Киты-убийцы целый час атаковали яхту британской пары на пути в Марокко (видео)

По словам путешественников, они старались сохранять спокойствие, но в глубине души все же очень волновались. Заранее собрали все ценные вещи и документы и готовились воспользоваться спасательным плотом.

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Жители Великобритании Джанет Моррис и Стивен Бидуэлл рассказали о пережитом ужасе, когда на их 14-метровую яхту "Бавария" напала стая косаток. Об этом сообщает The Daily Mail.

Во время путешествия к побережью Марокко пара британцев заметила опасных млекопитающих, которые принялись попеременно подталкивать лодку — такая атака, как утверждается, длилась около часа.

Косатки нападают на яхту

Однако, несмотря на сильный ветер и волны, опытный экипаж яхты сумел направить ее в более спокойные воды.

"Я не могла поверить, когда увидела их — они очень редке. Мы были их легкой добычей", — пояснила Джанет, 58-летняя бизнес-консультант.

По словам путешественников, они старались сохранять спокойствие, но в глубине души все же очень волновались. Заранее собрали все ценные вещи и документы и готовились воспользоваться спасательным плотом.

Киты-убийцы в воде

По словам женщины, капитан вел судно очень спокойно, что в конечном итоге всем помогло.

Киты-убийцы в воде

58-летний фотограф Стивен пояснил, что они пытались быть спокойными, поскольку знали, что паника заразительна.

"Косаткам нравится азарт погони, в идеале мы должны были оставаться на месте, однако из-за ветра это было невозможно", — пояснил он.

Сообщается, что Джанет и Стивен, которые получили права на управление парусными судами, проходили подготовку, чтобы набрать необходимые мили. Косатки напали на них неподалеку от берегов марокканского порта Танжер.

Косатки в воде

Это произошло ночью. Сообщается, что китов убийц было не меньше шести, и они атаковали какие-то обломки.

Через час погоня прекратилась, однако выяснилось, что морские хищники повредили руль яхты. По возвращении в порт, мореплаватели поняли, что обломками на воде были кусками руля яхты.

Напомним, что у побережья Калифорнии заметили белого детеныша косатки по прозвищу Фрости.

Также сообщалось, что морские исследователи обнаружили крайне редко встречающуюся косатку у побережья США.