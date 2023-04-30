Ученые обнаружили очень редкую косатку у берегов в США: она имеет необычный цвет (фото)

Исследователи, изучающие китов и косаток, заметили у берегов Калифорнии детеныша косатки, имеющего генетическое заболевание.

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Очень редкая молодая косатка попалась на глаза экипажу научного корабля у берегов Калифорнии, США. Этот 3-летний самец имеет почти полностью белый окрас и это связано с генетической мутацией под названием лейцизм, пишет Live Science.

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Детеныш косатки необычно белого цвета (хотя у него есть несколько темных пятен на плавнике и морде) уже известен наблюдателям за китами и косатками. Молодой самец косатки, которому 3 года, даже получил свое собственное имя от ученых – Фрости. Его заметили примерно в 13 км от берегов Калифорнии, когда он плыл вместе с другими шестью взрослыми особями.

Исследователи, изучающие китов и косаток, заметили у берегов Калифорнии детеныша косатки, имеющего генетическое заболевание Фото: Live Science

Морской хищник обладает редким генетическим заболеванием под названием лейцизм. То есть эта косатка не является альбиносом, ведь у нее есть темные пятна. Лейцизм возникает тогда, когда некоторые или даже все клетки животного не вырабатывают в полной мере пигмент меланин.

Но иногда косатки также страдают от еще одного генетического заболевания, которое называется синдром Чедиака-Хигаси, и оно также влияет на производство меланина. Но эта болезнь очень опасная для морских хищников, ведь они не живут долго. Ученые считают, у Фрости все же скорее всего лейцизм, так как морской хищник выглядит очень здоровым и подвижным.

Морской хищник обладает редким генетическим заболеванием под названием лейцизм Фото: Live Science

Считается, что животные имеющие белый окрас кожи находятся в очень невыгодном положении с точки зрения эволюции, ведь они выделяются на фоне остальных родственников и чаще подвержены нападениям хищников. Кожа таких животных больше страдает от солнечного света, ведь она очень чувствительна к нему, а потому появляется риск развития рака. То есть выжить таким животным в дикой природе очень сложно.

По словам ученых, у Фрости нет с этим проблем, ведь, во-первых у косаток нет врагов, то хищников, нападающих на них, в во-вторых они живут в океане, а потому чрезмерное влияние солнечных лучей им не грозит. Ученые считают, что белая косатка Фрости сможет дожить до зрелого возраста и далее прожить нормальную долгую жизнь.

2 года назад ученые заметили у берегов Японии также белую косатку и не одну. Это были уже взрослые две особи, но они являются альбиносами. По словам ученых, очень редко можно увидеть в одной стае морских хищников сразу двух белых косаток.

2 года назад ученые заметили у берегов Японии также белую косатку и не одну. Это были уже взрослые две особи, но они являются альбиносами Фото: Live Science

Ранее Фокус писал о том, что на заповедной территории Антарктиды живет пингвин с лейцизмом. Такие нелетающие птицы встречаются очень редко.

Также Фокус писал о том, что беременная акула-молот с 40 акулятами выбросилась на берег в США. Ученые считают, что акула могла страдать из-за перенесенного стресса, возможно после попадания в рыбацкие сети.