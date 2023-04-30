Вчені виявили дуже рідкісну косатку біля берегів у США: вона має незвичайний колір (фото)

Дослідники, які вивчають китів і косаток, помітили біля берегів Каліфорнії дитинча косатки, що має генетичне захворювання.

Related video

Дуже рідкісна молода косатка потрапила на очі екіпажу наукового корабля біля берегів Каліфорнії, що в США. Цей 3-річний самець має майже повністю біле забарвлення, і це пов'язано з генетичною мутацією під назвою лейцизм, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дитинча косатки незвичайно білого кольору (хоча в нього є кілька темних плям на плавнику та морді) вже відоме спостерігачам за китами та косатками. Молодий самець косатки, якому три роки, навіть отримав своє власне ім'я від учених — Фрості. Його помітили приблизно за 13 км від берегів Каліфорнії, коли він плив разом із іншими шістьма дорослими особинами.

Дослідники, які вивчають китів і косаток, помітили біля берегів Каліфорнії дитинча косатки, що має генетичне захворювання Фото: Live Science

Морський хижак має рідкісне генетичне захворювання під назвою лейцизм. Тобто ця косатка не є альбіносом, адже має темні плями. Лейцизм виникає тоді, коли деякі або навіть усі клітини тварини не виробляють повною мірою пігменту меланін.

Але іноді косатки також страждають від ще одного генетичного захворювання, яке називається синдром Чедіака-Хігасі, і воно також впливає на виробництво меланіну. Але ця хвороба є дуже небезпечною для морських хижаків, адже вони не живуть довго. Вчені вважають, у Фрості все ж таки, швидше за все, лейцизм, оскільки морський хижак здається дуже здоровим і рухливим.

Морський хижак має рідкісне генетичне захворювання під назвою лейцизм Фото: Live Science

Вважається, що тварини, які мають біле забарвлення шкіри, перебувають у дуже невигідному положенні з точки зору еволюції, адже вони виділяються на тлі інших родичів і частіше схильні до нападів хижаків. Шкіра таких тварин більше страждає від сонячного світла, адже вона дуже чутлива до нього, а тому з'являється ризик розвитку раку. Тобто вижити таким тваринам у дикій природі дуже складно.

За словами вчених, у Фрості немає з цим проблем, адже, по-перше, у косаток немає ворогів, тобто хижаків, які на них нападають, по-друге, вони живуть в океані, а тому надмірний вплив сонячних променів їм не загрожує. Вчені вважають, що біла косатка Фрості зможе дожити до зрілого віку й далі прожити нормальне життя.

2 роки тому вчені помітили біля берегів Японії також білу косатку, і не одну. То були вже дорослі дві особини, але вони є альбіносами. За словами вчених, дуже рідко можна побачити в одній зграї морських хижаків одразу двох білих косаток.

2 роки тому вчені помітили біля берегів Японії також білу косатку, і не одну. То були вже дорослі дві особини, але вони є альбіносами. Фото: Live Science

Раніше Фокус писав про те, що на заповідній території Антарктиди мешкає пінгвін із лейцизмом. Такі птахи, що не літають, зустрічаються дуже рідко.

Також Фокус писав про те, що вагітна акула-молот із 40 акуленятами викинулася на берег у США. Вчені вважають, що акула могла страждати через перенесений стрес, можливо після потрапляння в рибальські сіті.