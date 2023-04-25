Вчені розгадали загадку: вагітна акула-молот із 40 акулятами викинулася на берег (фото, відео)
За твердженнями вчених з Університету Міссісіпі, акула могла страждати через перенесений стрес, можливо, після потрапляння в рибальські сітки. Вагітність могла посилити хворобливий стан тварини.
Американські вчені розгадали загадку та з'ясували, чому вагітна 40 дитинчатами акула-молот викинулася біля узбережжя штату Алабами. Пост про цю подію було опубліковано на сторінці Кафедри екології морського рибальства Університету Міссісіпі.
Акула довжиною понад 4 метри викинулася на пляжі в Оранж-Біч 20 квітня, представники охорони узбережжя прибули на місце та прибрали тушу акули з пляжу. Потім океанологи з Університету Міссісіпі провели розтин.
Акула здавалася здоровою, вчені також виявили, що самка вагітна 40 дитинчатами.
Як правило, морські тварини викидаються на берег через пошкодження чи захворювання, але це, схоже, був інший випадок.
Вчені не знайшли фізичних ушкоджень, але зазначили, що акули-молоти можуть відчувати фізичні наслідки через стрес, про це йдеться в публікації дослідників, а вагітність могла посилити стрес.
Вони припускають, що тварина загинула після того, як її хтось виловив.
Великі акули-молоти вважаються видом, що вимирає. Вони часто випадково потрапляють у рибальські сіті, але іноді їх продають контрабандисти заради плавників. Часто вони потрапляють у сітки саме через форму голови.
Іноді вони вириваються з сіток, але в результаті залишаються з травмами і також, як стверджують вчені, страждають від перенесеного стресу.
В одному приплоді акули-молота може бути від шести до 42 дитинчат. Під час розтину акули, яку знайшли на пляжі в Алабамі, було вилучено 40 акулят, але жоден не вижив.
Ці зразки будуть використовуватись у вивченні виду.
Дослідники вважають, що в дикій природі залишається близько 200 великих акул-молотів, тому вони зустрічаються дуже рідко.
Рідкісність випадку в Алабамі ще й у тому, що, як правило, на берег викидаються китоподібні, але не акули.
Нагадаємо, що жителя США заарештували за жорстоке побиття акули рідкісного виду. Правопорушення потрапило на камеру.
На початку квітня в Ірландії на берег викинулася 4-метрова тигрова акула. Океанологи досліджують тушу морського хижака, щоб з'ясувати, чому акули опинилися біля берегів Британії і чи можуть тут залишатися.