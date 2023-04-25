Вчені розгадали загадку: вагітна акула-молот із 40 акулятами викинулася на берег (фото, відео)

За твердженнями вчених з Університету Міссісіпі, акула могла страждати через перенесений стрес, можливо, після потрапляння в рибальські сітки. Вагітність могла посилити хворобливий стан тварини.

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Американські вчені розгадали загадку та з'ясували, чому вагітна 40 дитинчатами акула-молот викинулася біля узбережжя штату Алабами. Пост про цю подію було опубліковано на сторінці Кафедри екології морського рибальства Університету Міссісіпі.

Акула довжиною понад 4 метри викинулася на пляжі в Оранж-Біч 20 квітня, представники охорони узбережжя прибули на місце та прибрали тушу акули з пляжу. Потім океанологи з Університету Міссісіпі провели розтин.

Акула здавалася здоровою, вчені також виявили, що самка вагітна 40 дитинчатами.

Загиблі акулята Фото: Facebook

Як правило, морські тварини викидаються на берег через пошкодження чи захворювання, але це, схоже, був інший випадок.

Загиблі дитинчата акули

Вчені не знайшли фізичних ушкоджень, але зазначили, що акули-молоти можуть відчувати фізичні наслідки через стрес, про це йдеться в публікації дослідників, а вагітність могла посилити стрес.

Загиблі акулята

Вони припускають, що тварина загинула після того, як її хтось виловив.

Загиблі акулята

Великі акули-молоти вважаються видом, що вимирає. Вони часто випадково потрапляють у рибальські сіті, але іноді їх продають контрабандисти заради плавників. Часто вони потрапляють у сітки саме через форму голови.

Іноді вони вириваються з сіток, але в результаті залишаються з травмами і також, як стверджують вчені, страждають від перенесеного стресу.

В одному приплоді акули-молота може бути від шести до 42 дитинчат. Під час розтину акули, яку знайшли на пляжі в Алабамі, було вилучено 40 акулят, але жоден не вижив.

Ці зразки будуть використовуватись у вивченні виду.

Вчені розглядають загиблих акулят

Дослідники вважають, що в дикій природі залишається близько 200 великих акул-молотів, тому вони зустрічаються дуже рідко.

Рідкісність випадку в Алабамі ще й у тому, що, як правило, на берег викидаються китоподібні, але не акули.

Нагадаємо, що жителя США заарештували за жорстоке побиття акули рідкісного виду. Правопорушення потрапило на камеру.

На початку квітня в Ірландії на берег викинулася 4-метрова тигрова акула. Океанологи досліджують тушу морського хижака, щоб з'ясувати, чому акули опинилися біля берегів Британії і чи можуть тут залишатися.