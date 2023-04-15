У США чоловіка заарештували за жорстоке побиття рідкісної акули: злочин потрапив на камеру

Камера спостереження відобразила, як Брайан Уоділл за допомогою молотка розправився з лимонною акулою, що знаходиться під охороною штату Флорида.

Related video

У США чоловіка заарештували за побиття рідкісної акули на пляжі у Флориді. Подробиці історії наводить таблоїд Daily Mail.

За даними правоохоронців, 20 грудня 33-річний Браян Уоділ впіймав акулу в парку Бісентеніал-Біч в Індіан-Гарбор-Біч, витяг акулу з океану на пляж за допомогою молотка, а потім цим же інструментом кілька разів ударив морську тварину по голові та вирвав їй зябра. Після розправи американець відтяг акулу у воду і закинув на хвилі. Ймовірно, на той момент вона була ще жива, але смертельно поранена.

Все це відбувалося на очах інших відвідувачів пляжу, а серф-камера зробила відеозапис. Флоридська комісія з охорони риби та дикої природи зацікавилася випадком, за допомогою запису та свідків вона вийшла на Браяна Уоділла. Як виявилося, чоловік познущався з лимонної акули, а цей вид знаходиться під державною охороною в штаті Флорида, до того ж згідно із законом, людям не скрізь дозволено ловити рибу. Комісія заявила про серйозне ставлення до випадків жорстокого поводження з тваринами, особливо коли порушуються правила, встановлені для захисту рідкісних видів, що зникають або перебувають під загрозою вимирання.

Браяна Уоділла звинуватили в неповерненні тварин, що охороняється, і порушенні правил, пов'язаних з виловом, переміщенням або продажем акул. Спочатку обвинуваченому відправили повістку до суду, на який він не прийшов, після чого 14 квітня чоловіка затримала поліція Індіан-Гарбор. Суддя наклав на чоловіка арешт із можливістю виходу під заставу у 500 доларів. Цікаво, що Уоділл має ліцензію на спортивну риболовлю у Флориді, тобто він має знати чинні закони у цій сфері.

Раніше в Ірландії на берег викинуло 4-метрову тигрову акулу. Вчені вирішили дослідити тіло та з'ясувати, чому цей вид опинився у місцевих водах, і чи зможе він тут жити.

До цього писали, як в Австралії велика біла акула з головою проковтнула дайвера Еріка Нерхуса. Чоловік був захищений від укусів свинцевим жилетом та озброєний долотом, який допоміг йому вибратися з пащі хижака.