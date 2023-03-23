Дивом вижив: у Австралії велика біла акула з головою проковтнула дайвера (фото)

Ерік Нерхус, якого головою вперед проковтнув небезпечний хижак, зумів звільнитися завдяки двом речам. Австралієць був захищений свинцевим жилетом і мав при собі долото, за допомогою якого атакував акулу.

Related video

У 2007 році Ерік Нерхус, мешканець прибережного містечка Едем у Новому Південному Уельсі, що в Австралії, збирав молюсків разом зі своїм сином та іншими робітниками, коли на нього несподівано напала акула. Чоловік не помітив її наближення через погану видимість у воді. Про це повідомляє Ladbilble.

Триметровий хижак схопив Нерхуса за голову й затиснув її. Дайвер розповів, що провів у пащі акули близько двох хвилин. На щастя, австралієць був захищений від гострих зубів свинцевим жилетом, який він одягав під час роботи для обтяження у воді.

Для свого порятунку Нерхус використав долото, яким збирав абалонів, ним він вколов акулу в око, що дозволило йому звільнитися. Сильно постраждалий, він виплив на поверхню, оточений хмарою власної крові.

"Половина мого тіла була в її пащі. Я тицьнув акулі в око. У відповідь акула відкрила пащу, і я спробував вирватися. Вона все ще намагалася вкусити мене. Хижак роздавив мої окуляри на носі, і вони впали йому в пащу. Я ніколи в житті не відчував такого страху, як у пащі цього звіра. Це було схоже на перебування в темній печері", — розповів пізніше австралієць.

Автралійця транспортували гелікоптером до лікарні для лікування серйозних ран на голові, тулубі та руці Фото: колаж Фокус

Чоловік відчував страх перед можливим повторним нападом акули, коли намагався досягти безпечної зони.

"Акула просто кружляла навколо моїх ласт, коло за колом, стаючи все ближче. Велике кругле чорне око дивилося прямо мені в обличчя, і в ньому не було ні найменшого натяку на страх — ні перед човном, ні перед людиною, ні перед будь-якою іншою твариною в морі", — згадує дайвер.

Чоловікові допоміг вибратися його син. Він посадив батька в човен, а пізніше його транспортували гелікоптером до лікарні для лікування серйозних ран на голові, тулубі та руці.

Раніше Фокус писав, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду й стала жертвою хижака.

Також повідомлялося, що біла акула напала на пірнача в Мексиці та відкусила йому голову. Вчених зацікавив незвичайний характер цього нападу, адже ці морські хижаки рідко кусають людей.