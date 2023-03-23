Чудом выжил: в Австралии большая белая акула с головой проглотила дайвера (фото)

Эрик Нерхус, которого головой вперед проглотил опасный хищник, сумел освободиться благодаря двум вещам. Австралиец был защищен свинцовым жилетом и имел при себе долото, с помощью которого атаковал акулу.

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В 2007 году Эрик Нерхус, житель прибрежного городка Эдем в Новом Южном Уэльсе, Австралия, собирал моллюсков вместе со своим сыном и другими рабочими, когда на него неожиданно напала акула. Мужчина не заметил ее приближения из-за плохой видимости в воде. Об этом сообщает Ladbilble.

Трех метровый хищник схватил Нерхуса за голову и зажал ее. Дайвер рассказал, что провел в пасти акулы около двух минут. К счастью, австралиец был защищен от острых зубов свинцовым жилетом, который он надевал во время работы для утяжеления в воде.

Для своего спасения, Нерхус использовал долото, которым собирал абалонов, им он уколол акулу в глаз, что позволило ему освободиться. Сильно пострадавший, он выплыл на поверхность, окруженный облаком собственной крови.

"Половина моего тела была в его пасти. Я ткнул акуле в глаз. В ответ акула открыла пасть, и я попытался вырваться. Она все еще пыталась укусить меня. Хищник раздавил мои очки на носу, и они упали ему в пасть. Я никогда в жизни не испытывал такого страха, как в пасти этого зверя. Это было похоже на пребывание в темной пещере", — рассказал позже австралиец.

Автралийца транспортировали вертолетом в больницу для лечения серьезных ран на голове, туловище и руке Фото: коллаж Фокус

Мужчина испытывал страх перед возможным повторным нападением акулы, когда пытался достичь безопасной зоны.

"Акула просто кружила вокруг моих ласт, круг за кругом, становясь все ближе. Большой круглый черный глаз смотрел прямо мне в лицо, и в нем не было ни малейшего намека на страх — ни перед лодкой, ни перед человеком, ни перед любым другим животным в море", — вспоминает дайвер.

Мужчине помог выбраться его сын. Он посадил отца в лодку, а позже его транспортировали вертолетом в больницу для лечения серьезных ран на голове, туловище и руке.

Ранее Фокус писал, что в Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка. В результате девочка скончалась от ран. 16-летняя австралийка каталась с друзьями на гидроцикле, затем прыгнула в воду и стала жертвой хищника.

Также сообщалось, что белая акула напала на ныряльщика в Мексике и откусила ему голову. Ученых заинтриговал необычный характер этого нападения, ведь эти морские хищники редко кусают людей.