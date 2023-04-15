В США мужчину арестовали за жестокое избиение редкой акулы: преступление попало на камеру

Камера наблюдения запечатлела, как Брайан Уодилл при помощи молотка расправился с лимонной акулой, которая находится под охраной штата Флорида.

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В США мужчину арестовали за избиение редкой акулы на пляже во Флориде. Подробности истории приводит таблоид Daily Mail.

По данным правоохранителей, 20 декабря 33-летний Брайан Уодилл поймал акулу в парке Бисентенниал-Бич в Индиан-Харбор-Бич, вытащил акулу из океана на пляж при помощи молотка, а затем этим же инструментом несколько раз ударил морское животное по голове и вырвал ему жабры. После расправы американец оттащил акулу обратно в воду и забросил на волны. Вероятно, на тот момент она была еще жива, но серьезно ранена.

Все это происходило на глазах других посетителей пляжа, а серф-камера сделала видеозапись. Флоридская комиссия по охране рыбы и дикой природы заинтересовалась случаем, с помощью записи и свидетелей она вышла на Брайана Уодилла. Как оказалось, мужчина поиздевался над лимонной акулой, а этот вид находится под государственной охраной в штате Флорида, к тому же, согласно закону, людям не везде позволено ловить рыбу. Комиссия заявила, что серьезно относится к случаям жестокого обращения с животными, особенно когда нарушаются правила, установленные для защиты редких видов: исчезающих или находящихся под угрозой вымирания.

Брайана Уодилла обвинили в невозвращении охраняемого вида животных и нарушении правил, связанных с ловлей, перемещением или продажей акул. Сначала обвиняемому отправили повестку в суд, на который он не явился, после чего 14 апреля мужчину задержала полиция Индиан-Харбор. Судья наложил на мужчину арест с возможностью выхода под залог в 500 долларов. Интересно, что у Брайана Уодилла есть лицензия на спортивную рыбалку во Флориде, то есть он должен знать действующие законы в этой сфере.

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