Ученые разгадали загадку: беременная акула-молот с 40 акулятами выбросилась на берег (фото, видео)

По утверждениям ученых из Университета Миссисипи, акула могла страдать из-за перенесенного стресса, возможно после попадания в рыбацкие сети. Беременность же могла усилить болезненное состояние животного.

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Американские ученые разгадали загадку и выяснили, почему беременная 40 детенышами акула-молот выбросилась у побережья штата Алабамы. Пост об этом происшествии был опубликован на странице Кафедры экологии морского рыболовства Университета Миссисипи.

Акула длиной более 4 метров выбросилась на пляже в Оранж-Бич 20 апреля, представители охраны побережья прибыли на место и убрали тушу акулы с пляжа. Затем океанологи из Университета Миссисипи провели вскрытие.

Акула казалась здоровой, ученые также обнаружили, что самка беременна 40 детенышами.

Погибшие акулята Фото: Facebook

Как правило, морские животные выбрасываются на берег из-за повреждений или заболеваний, но это, похоже, был другой случай.

Погибшие детеныши акулы

Ученые не нашли физических повреждений, но отметили, что акулы-молоты могут ощущать физические последствия из-за стресса, об этом говорится в публикации исследователей, а беременность могла усилить стресс.

Они допускают, что животное погибло после того, когда ее кто-то выловил.

Погибшие акулята

Большие акулы-молоты считаются вымирающим видом. Они часто случайно попадают в рыбацкие сети, но иногда их продают контрабандисты ради плавников. Часто они попадают в сети именно из-за формы головы.

Иногда они вырываются из сетей, но в итоге остаются с травмами и также, по утверждениям ученых, страдают от перенесенного стресса.

В одном приплоде акулы-молота может быть от шести до 42 детенышей. В ходе вскрытия акулы, которую нашли на пляже в Алабаме, были извлечены 40 акулят, но ни один не выжил.

Эти образцы будут использоваться в изучении вида.

Ученые рассматривают погибших акулят

Исследователи считают, что в дикой природе остается около 200 крупных акул-молотов, поэтому они попадаются крайне редко.

Редкость случая в Алабаме еще и в том, что, как правило, на берег выбрасываются китообразные, но не акулы.

Напомним, что жителя США арестовали за жестокое избиение акулы редкого вида. Правонарушение попало на камеру.

В начале апреля в Ирландии на берег выбросилась 4-метровая тигровая акула. Океанологи исследуют тушу морского хищника, чтобы выяснить, почему акулы оказались у берегов Британии и могут ли они здесь оставаться.