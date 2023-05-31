Место для экспериментов: остров-призрак, возле которого падали самолеты, пустует 90 лет (фото)

Остров-призрак у побережья Шотландии пустует уже 90 лет после того, как его жителей внезапно эвакуировали. Его крупнейшее поселение было известно как "Деревня".

Один из самых жутких островов Шотландии был заброшен почти на 100 лет после того, как был обитаем более 2000 лет. С тех пор на нем произошло три авиакатастрофы. Об этом пишет Daily Star.

Остров Хирта, самый большой клочок суши архипелага Сент-Килда, где центральное место часто занимают острова Скай, Иона, Арран и Бьют.

Он находится примерно в 100 милях от материка, он совершенно необитаем и имеет суровый и неприветливый рельеф.

Хирта имеет интересную историю. Считается, что люди жили на острове тысячи лет, поскольку здесь есть пресная родниковая вода, а жители жили за счет мяса и яиц птиц, которых они держали. Его крупнейшее поселение было известно как "Деревня", население которого в конце 17 века составляло более 180 человек.

Крупнейшее поселение было известно как "Деревня" Фото: Daily Star

Позже численность людей сокращалась в результате болезней и миграции. По данным переписи 1861 года население острова составляло всего 71 человек, сообщает Daily Record.

В начале 20-го века численность населения еще больше сократилась и в 1930 году составляла всего 36 человек. В августе того же года, устав от тяжелой жизни на острове, оставшиеся жители попросили эвакуировать их на материковую часть Шотландии и навсегда покинули остров на борту корабля HMS Harebell.

Остров Хирта, самый большой клочок суши архипелага Сент-Килда Фото: Daily Star

С тех пор остров начал получать дурную славу, поскольку во время Второй мировой войны здесь разбились три самолета. Хотя там больше никто не живет, считается, что Хирта использовалась Министерством обороны и Национальным трестом, а также учеными для проведения экспериментов. Остров также часто посещали туристы.

В 2016 году последняя оставшаяся в живых жительница Хирты, Рейчел Джонсон, умерла в возрасте 92 лет, когда ее эвакуировали с острова, ей было всего восемь лет. За всю свою жизнь она возвращалась на остров лишь дважды — один раз для съемок документального фильма, а второй раз по приглашению армии, чтобы посмотреть, как изменилась ее родина с момента отъезда.

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