"Это ужасно": вице-спикер Госдумы Толстой раскаялся за учебу в Европе (видео)

Петр Толстой извинился перед россиянами за то, что в свое время получил образование во Франции. Кроме того он назвал стажировку в США своей дочери Александры "ужасной".

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой извинился на камеру за то, что его дочь Александра в свое время ездила стажироваться в США. Об этом политик рассказал в эфире передачи "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1".

По словам Толстого, политические противники и простые граждане до сих напоминают ему об образовании дочери в США и вменяют это ему в вину.

"Она там не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Она была в США. Это ужасное мое прегрешение", — сказал Толстой.

Кроме того он начал винить сам себя за то, что второе образование получил во Франции.

"Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения. Если это криминал – это ужасно тогда", — сказал политик.

В ходе разговора ведущий задал вице-спикеру Госдумы вопрос о его родственниках. Политик ответил, что некоторые из них проживают в "недружественных странах". Толстой пожаловался, что из-за введенных санкций он не может посетить родню за границей.

"Будем зазывать их (родственников, — ред.) в Россию будущего", — резюмировал политик.

Напомним, 30 мая Петр Толстой призвал к жесткому ответу на атаку беспилотников по Москве, которая случилась во вторник. Он также считает, что нужно аннексировать Харьков и захватить Киев.

А 29 мая Толстой заявил о том, что российская армия будет вынуждена пойти "дальше", если западные страны продолжат поставлять Украине оружие большой дальности. Он отметил, что Украина в "правильной картинке" России должна обладать нейтральным статусом — не быть членом ни НАТО, ни Евросоюза.