"Жить с этим долго": в правительстве РФ посоветовали россиянам привыкать к атакам дронов, — СМИ

По словам журналистов, атака беспилотников на Москву и Подмосковье, скорее всего, прервала сон многих представителей российской политической и бизнес-элиты.

Related video

Россиянам придется "довольно долго" жить с атаками беспилотников. Об этом рассказал анонимный российский высокопоставленный чиновник изданию The Moscow Times.

"Конфликт с Украиной затягивается", — сказал он.

Издание пишет, что атака беспилотников на Москву и Подмосковье, скорее всего, прервала сон многих представителей российской политической и бизнес-элиты. К примеру, один БПЛА упал у селя Ильинское, а другой — у села Раздоры. Оба они находятся всего в нескольких километрах от резиденции Ново-Огарево президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что именно там глава Кремля проводить большую час своего времени.

По словам российских журналистов, возможный удар по президентским резиденциям мог быть чем-то ожидаемым со стороны Кремля.

Российские чиновники призвали захватить Харьков

В материале сказано, что, как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, атака БПЛА была в основном направлена ​​на создание паники среди населения, а не на достижение каких-либо военных целей.

"У нас очень большая страна, и у беспилотника всегда будут способы обойти районы, где расположены системы ПВО", — сказал он.

Кроме того, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой призвал к жесткому ответу на нападение.

"Вчера губернатор [Белгорода] Вячеслав Гладков сказал, что нужно сделать, чтобы прекратить удары по Белгородской области — аннексировать Харьков", — сказал он.

По его словам, также нужно захватить Киев, а для этого необходима масштабная мобилизация россиян.

Напомним, что у Зеленского заявили, что в РФ начинают готовить население к сокращению территорий. После событий в Москве россиянам могут провести "новый урок истории", где еще раз расскажут, что "все идет по плану", считает представитель Офиса президента.

Также сообщалось, что Путин впервые прокомментировал атаку БПЛА на Москву. Президент РФ считает, что это была провокация с попыткой вызвать ответную реакцию и украинцы "должны это понимать".