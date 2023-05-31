"Жити з цим довго": в уряді РФ порадили росіянам звикати до атак дронів, — ЗМІ

За словами журналістів, атака безпілотників на Москву та Підмосков'я, швидше за все, перервала сон багатьох представників російської політичної та бізнес-еліти.

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Росіянам доведеться "досить довго" жити з атаками безпілотників. Про це розповів анонімний російський високопосадовець виданню The Moscow Times.

"Конфлікт з Україною затягується", — сказав він.

Видання пише, що атака безпілотників на Москву та Підмосков'я, швидше за все, перервала сон багатьох представників російської політичної та бізнес-еліти. Наприклад, один БПЛА впав біля села Іллінське, а інший — біля села Роздори. Обидва вони знаходяться всього за кілька кілометрів від резиденції Ново-Огарьово президента РФ Володимира Путіна. Передбачається, що саме там голова Кремля проводитиме велику годину свого часу.

За словами російських журналістів, можливий удар по президентських резиденціях міг бути чимось очікуваним з боку Кремля.

Російські чиновники закликали захопити Харків

У матеріалі сказано, що, як заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, атака БПЛА була в основному спрямована на створення паніки серед населення, а не на досягнення будь-яких військових цілей.

"У нас дуже велика країна, і безпілотник завжди матиме способи обійти райони, де розташовані системи ППО", — сказав він.

Окрім того, заступник голови Держдуми Петро Толстой закликав до жорсткої відповіді на напад.

"Вчора губернатор [Білгорода] В'ячеслав Гладков сказав, що потрібно зробити, щоб припинити удари по Білгородській області — анексувати Харків", — сказав він.

За його словами, також потрібно захопити Київ, а для цього потрібна масштабна мобілізація росіян.

Нагадаємо, що у Зеленського заявили, що в РФ починають готувати населення до скорочення територій. Після подій у Москві росіянам можуть провести "новий урок історії", де вкотре розкажуть, що "все йде за планом", вважає представник Офісу президента.

Також повідомлялося, що Путін вперше прокоментував атаку БПЛА на Москву. Президент РФ вважає, що це була провокація зі спробою викликати реакцію у відповідь і українці "мають це розуміти".