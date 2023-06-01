Им доверяют россияне: Пригожин вошел в ТОП-5 политиков и общественных деятелей РФ

По результатам социологического опроса, в рейтинге доверия командира "наемников" обогнали Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занял "почетное" пятое место в рейтинге влиятельных российских политиков. Но процент "доверяющих" ему опрошенных пока невелик — всего 4%. Об этом стало известно из результатов социального опроса издания "Левада-центр".

При опросе задавали открытый вопрос – граждане сами называли фамилии.

Пока рейтинг "повара Путина" совсем мал – 4%. Но и с ним он сравнялся с экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым и депутатом Госдумы Геннадием Зюгановым. Помимо этого, Евгений Пригожин обогнал спикера парламента Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина и других.

Первые четыре места в рейтинге доверия заняли следующие лица:

Владимир Путин (42%);

Михаил Мишустин (18%);

Сергей Лавров (14%);

Сергей Шойгу (11%).

Первые четверо занимают высокие должности — их регулярно показывают по телевизору. Но Евгений Пригожин, как отмечают социологи, официального статуса не имеет и самостоятельно занимается собственным пиаром.

Напомним, что 31 мая главарь ЧВК "Вагнер" предложил объявить всеобщую мобилизацию на территории Российской Федерации. По словам Пригожина, армия РФ может дойти до Киева, но только в том случае, если провести общую мобилизацию по стране и "включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения, всего того, что требуется".

В тот же день российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал о том, что конфликт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны РФ разгорелся из-за денег, которые для него на первом месте.