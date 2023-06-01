Никто не знает, кто там жил: город-призрак обнаружили после вырубки деревьев (видео)

Блогер Кайзер Глик наткнулся на заброшенное поселение. Парень исследовал местность, когда увидел что-то, похожее на здания, спрятанные за деревьями.

Исследователь городов и ютубер Кайзер Глик наткнулся на город-призрак в Уодсворте, штат Иллинойс, США, который был настолько неприметным, что даже местные жители не знали о его существовании. Об этом пишет Daily Star.

Местные жители даже не подозревали о его существовании этого небольшого поселения. На заброшенный район наткнулся блогер Кайзер Глик, который исследовал местность, когда увидел, что похоже на здания, спрятанные за деревьями.

Когда деревья были удалены, участок площадью 22 акра с несколькими объектами недвижимости внезапно открылся миру после долгих лет "изоляции".

"Я считаю, что его забросили, чтобы расширить шоссе или построить склад. Многие местные жители подъезжали к нам и спрашивали, знаем ли мы об этом. Мы были в полном замешательстве. Они сказали мне, что даже не знали о его существовании, пока не вырубили деревья", — сказал 19-летний ютубер.

Заброшенное поселение было спрятано за деревьями Фото: Jam Press

Участок состоял из семи домов и четырех дополнительных построек со старым сельскохозяйственным оборудованием, винтажными мотоциклами и даже случайно оставленной печатной машинкой.

После его обнаружения город стал популярным в социальных сетях, и многие люди заглядывали в него вместе с Кайзером.

"Одна часть района была похожа на ферму, где велись большие работы. Там был амбар с множеством остатков самодельной керамики, а также гараж для трактора и электростанция или здание для машин. Остальные дома были с оставленными вещами. Там было так много тракторов и полезных машин, я даже нашел старинный мотоцикл", — сказал блогер.

Видеоролик Кайзера на YouTube набрал тысячи просмотров, люди были ошеломлены необычной находкой.

"Это жутко, но в то же время просто грустно. В этих домах когда-то жили люди, которые создавали воспоминания и мечты. Но вот так просто уйти, похоже, только с несколькими вещами и никогда не вернуться… вот что самое жуткое", — написал один из зрителей.

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