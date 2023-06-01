Более 20 лет не могла забеременеть: женщина страдавшая от бесплодия, "внезапно" родила сына

Рейчел О’Доннелл обратилась в больницу, жалуясь на тошноту и боль в животе. Вместе с другими анализами ей провели тест на беременность, после чего медсестра сообщила австралийке, что результат "положительный".

43-летняя Рейчел О’Доннелл из Брисбена (Австралия), в течение более 20 лет была уверена, что не может иметь детей из-за синдрома поликистозных яичников. Однако в апреле этого года она неожиданно для себя стала мамой. Об этом пишет 7 News.

Женщина обратилась в медицинское учреждение, жалуясь на тошноту и боль в желчном пузыре. Вместе с другими анализами ей провели тест на беременность, и она была приятно удивлена, когда узнала, что результат "положительный". Впервые она не могла поверить в это, поэтому врачи провели ультразвуковое исследование, позволяющее ей услышать сердцебиение малыша, находящегося в ее утробе.

"Вы беременны. Нам нужно положить вас и проверить, как идет развитие ребенка", — сказала медсестра.

Издание отмечает, что из-за сокращения частоты сердцебиения плода, было принято решение провести кесарево сечение. Женщина благополучно родила сына, который появился на свет на 10 недель раньше ожидаемого срока и весил всего два килограмма. Но с ним все было в порядке.

Новоиспеченная мама отметила, что последний месяц оказался безумно волнующим, но веселым. У нее совсем не было явных признаков, указывающих на беременность.

Ранее Фокус писал, что американка приняла схватки за аппендицит. Кайла Николь Симпсон узнала, что переживала так называемую "скрытую" беременность. Девушка рассказа об этом в своем ролике в TikTok, который набрал более 9 млн просмотров.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.