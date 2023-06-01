"Миссия невозможна": замерзшего альпиниста спасли из "зоны смерти" на Эвересте (фото)

18 мая непальский гид Гелье Шерпа заметил содрогающегося малайзийского альпиниста, который отчаянно держался за веревку в районе самой высокой мировой вершины.

На вершине Гималаев Эвересте провели уникальную спасательную операцию, считавшуюся практически невозможной, и спасли замерзающего альпиниста, который оказался в "зоне смерти". Об этом сообщает The Mirror.

18 мая непальский гид Гелье Шерпа заметил содрогающегося малайзийского альпиниста, который отчаянно держался за веревку в районе самой высокой мировой вершины. Мужчина оказался в т.н. "зоне смерти", где температура порой опускается ниже -30°C.

Гид вел другого клиента на гору и заметил, что альпинист цепляется за веревку и дрожит от холода. Непальцу понадобилось в общей сложности шесть часов, чтобы спасти гражданина Малайзии.

По его словам, пострадавшего завернули в спальник, затем волочили по снегу и по очереди несли на спине в лагерь. Затем его на вертолете перевезли в базовый лагерь.

Пострадавшего перевозят на вертолете

Власти Непала выдали разрешение для подъема в горы с марта по май 478 желающим. Из них погибли по меньшей мере 12 человек. Это рекорд за последние восемь лет. Пятерых пропавших без вести ищут до сих пор.

Напомним, что британский ветеран стал первым альпинистом, который покорил Эверест без обеих ног. Хари Будда – первый скалолаз с протезами выше колен, которому удалось подняться на такую высот. Он объяснил, что цель его миссии состояла в том, чтобы добиться того, чтобы людей с ограниченными возможностями воспринимали по-другому, а также чтобы подтолкнуть других воплощать свои мечты.

Эверест считается главной мировой вершиной, однако репутация самой смертоносной горы мира все же принадлежит другой менее известной горе.