Принята резолюция: Европарламент хочет добиться запрета для Венгрии главенствовать в ЕС, — СМИ

По словам журналистов, несмотря на резолюцию, Европарламент мало что может сделать, чтобы помешать Венгрии взять на себя управление блоком.

Депутаты Европарламента 1 июня приняли не имеющую обязательной силы резолюцию, в которой ставится вопрос о том, сможет ли Венгрия занять пост председателя ЕС во второй половине 2024 года. Об этом пишет издание Euobserver.

Сообщается, что получила поддержку партий от правоцентристских до крайне левых и была принята 442 голосами против 144, а 33 депутата воздержались. Так, парламентарии поставили под сомнение председательство Венгрии в ЕС "ввиду несоблюдения" правил и ценностей Европейского союза.

Издание пишет, что Венгрия находится под пристальным вниманием ЕС еще с 2018 года. Ее финансирование в рамках союза приостановлено из-за проблем с верховенством права и коррупцией.

По словам журналистов, Европейский парламент также призвал правительства ЕС как можно скорее найти "правильное решение" поводу председательства, предупредив, что ассамблея может принять "надлежащие меры", если совет не будет действовать.

"Будет катастрофой, если эта страна возьмет на себя пост главы, а Орбан будет продвигать свою повестку дня", — заявил журналистам в среду левоцентристский голландский политик Тийс Ройтен.

Также депутат Европарламента от либералов Мориц Кернер заявил, что нужно понимать, что в данном случае речь идет не о нормальном, демократическом государстве-члене Евросоюза.

"Мы примем необходимые меры, если совет не сможет что-либо сделать", — заявил он.

Реакция Венгрии

Сообщается, что депутат Европарламента от партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" Балаж Хидвеги заявил, что депутаты Европарламента нарушают закон ЕС, пытаясь отложить председательство его страны в ЕС. По его словам, Венгрия находится под давлением из-за миграционного кризиса, войны в Украине, а также семейной политики.

Однако, как пишут журналисты, на самом деле парламент мало что может сделать, чтобы помешать Орбану взять на себя управление блоком. Порядок президентства определяется государствами-членами, а не Европарламентом. Политически и юридически правительствам ЕС было бы очень трудно отсрочить председательство Венгрии в Евросоюзе.

Напомним, что 23 мая премьер Венгрии Орбан назвал условие окончания войны в Украине. По его словам, война может быть остановлена только тогда, когда Россия достигнет соглашения с США. При этом он заявил, что надеется на победу Дональда Трампа на перевыборах президента в следующем году и что, хотя он и расходится во мнениях с президентом Джо Байденом, "критиковать США вредно для бизнеса".