От пинты пива до бутылки виски: похоронная фирма делает необычные гробы (фото)

В Великобритании похоронная фирма надеется "снять табу" с разговоров о смерти, предлагая гробы, сделанные на заказ, в том числе гроб, оформленный в виде булочки с сосисками Greggs. Об этом пишет Sky News.

Руководители компании Go As You Please говорят, что никакие идеи не запрещены, если их цель сделать жизнь приятнее. Фирма, имеющая филиалы на северо-востоке Англии и в Эдинбурге (Шотландия), говорит, что гробы изготавливаются с учетом потребностей каждого конкретного клиента.

Среди предложенных вариантов дизайна есть модели в стиле "Звездных войн", "Игры престолов", "Ходячих мертвецов", "Гарри Поттера" и "Дураков и лошадей". Люди могут выбрать почти что угодно, от пинты пива Tennent's Lager до бутылки виски Bell's.

Гробы изготавливаются с учетом потребностей каждого конкретного клиента Фото: Sky News

Скотт Пурвис, генеральный менеджер компании, рассказал, что упаковка для Dyson была создана для человека, который занимался ремонтом старых пылесосов. Другой гроб был сделан из старых поддонов в знак уважения к человеку, который использовал обрезки дерева для создания полезных вещей для своего сарая.

"Большинство наших проектов гробов рождаются в результате откровенных разговоров с человеком, когда он еще жив. Многие люди теперь сами организуют свои похороны перед смертью. Это дает им возможность снять табу с разговоров о смерти со своими семьями. Это также дает им возможность устроить именно те похороны, которые они хотят, и снять бремя с семьи, когда придет время", — рассказал Скотт Пурвис.

