От пинты пива до бутылки виски: похоронная фирма делает необычные гробы (фото)
Среди предложенных вариантов дизайна есть модели в стиле "Звездных войн", "Игры престолов", "Ходячих мертвецов", "Гарри Поттера" и "Дураков и лошадей".
В Великобритании похоронная фирма надеется "снять табу" с разговоров о смерти, предлагая гробы, сделанные на заказ, в том числе гроб, оформленный в виде булочки с сосисками Greggs. Об этом пишет Sky News.
Руководители компании Go As You Please говорят, что никакие идеи не запрещены, если их цель сделать жизнь приятнее. Фирма, имеющая филиалы на северо-востоке Англии и в Эдинбурге (Шотландия), говорит, что гробы изготавливаются с учетом потребностей каждого конкретного клиента.
Среди предложенных вариантов дизайна есть модели в стиле "Звездных войн", "Игры престолов", "Ходячих мертвецов", "Гарри Поттера" и "Дураков и лошадей". Люди могут выбрать почти что угодно, от пинты пива Tennent's Lager до бутылки виски Bell's.
Скотт Пурвис, генеральный менеджер компании, рассказал, что упаковка для Dyson была создана для человека, который занимался ремонтом старых пылесосов. Другой гроб был сделан из старых поддонов в знак уважения к человеку, который использовал обрезки дерева для создания полезных вещей для своего сарая.
"Большинство наших проектов гробов рождаются в результате откровенных разговоров с человеком, когда он еще жив. Многие люди теперь сами организуют свои похороны перед смертью. Это дает им возможность снять табу с разговоров о смерти со своими семьями. Это также дает им возможность устроить именно те похороны, которые они хотят, и снять бремя с семьи, когда придет время", — рассказал Скотт Пурвис.
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