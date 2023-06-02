Второй джекпот за 3 года: женщина выиграла шестизначную сумму в лотерею

В ноябре 2020 года Тересса Уильямс выиграла 150 000 долларов по скретч-билету Holiday Luck X50. Спустя три года американка повторила свой успех, но уже в другой лотерее. Женщина еще не знает, на что потратит полученные деньги.

Тересса Уильямс из штата Северная Каролина (США) выиграла приз в размере $100 000 по скретч-лотерейному билету менее чем через три года после того, как она выиграла $150 000 в другой игре. Об этом пишет UPI.

31 мая женщина прибыла в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать свой приз, и после необходимых удержаний налогов штата и федеральных налогов получила домой 71 256 долларов.

Тересса Уильямс посетила Prisha Mart на U.S. 74A Bypass в Форест-Сити и купила скретч-офф билет Mega 7 за 20 долларов.

Ранее американка уже посещала штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз в размере 150 000 долларов по скретч-билету Holiday Luck X50 в ноябре 2020 года. Уильямс не сообщила, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы на свой последний выигрыш.

Образовательная лотерея Северной Каролины отмечает, что Mega 7 дебютировала в октябре с четырьмя призами по 2 миллиона долларов и восемью призами по 100 000 долларов. Осталось разыграть два приза по 2 миллиона долларов и два приза по 100 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.