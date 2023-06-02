"Скрытые жемчужины": 10 прибрежных городов-призраков, которые незаслуженно оставили гнить

Существует множество причин, по которым люди оставляют свои дома возле моря. Среди них эрозия берегов, застройка и рост населения. Все эти факторы так или иначе привели к тому, что некогда населенные городки превратились в руины.

Некогда активные приморские деревни Великобритании сегодня остаются "нелюбимыми" и остаются гнить. Об этом пишет Daily Express.

Причины, по которым люди покинули свои дома, могут быть довольно разными. Это и эрозия берегов, застройка и рост населения. Все это оказывает значительное влияние на эти "скрытые жемчужины".

Британское издание рассказывает о заброшенных прибрежных деревнях и их истории.

Кенфиг

Кенфиг — это деревня и бывший район в Бридженде, Уэльс. Она расположена в 1 миле вглубь страны на северном берегу Бристольского канала и к юго-западу от автомагистрали M4. К востоку находится город Бридженд, примерно в 6 милях, и столица Кардифф, в 24 милях.

Считается, что деревня когда-то была небольшим римским поселением с фортом, который, как предполагается, является "потерянным фортом" между Кардиффом и Нитом, и есть некоторые свидетельства того, что в этом районе когда-то жили викинги.

Данвич

Деревня Данвич находится в нескольких милях от Саутволда, на побережье Саффолка. Однако раньше это был гораздо более крупный город, наполненный людьми. В 11 веке здесь был большой порт, военно-морская база, два места в парламенте и одна шестая часть населения Лондона.

Деревня Данвич Фото: Daily Express

Однако с побережьем, которое быстро разрушается, судьба деревни изменилась. Штормовой нагон в 1286 году и два "великих шторма" в следующем году привели к падению этой деревни, и упадок был предрешен.

Сейчас в Данвиче проживает менее 200 человек, есть только пара магазинов и паб. Многие из первоначальных зданий обрушились с обрыва и теперь покоятся на глубине до десяти метров ниже линии воды. Несмотря на это, некоторые здания все еще можно опознать.

Халлсандс

Халлсандс — это деревня и пляж в южном Девоне, Англия, расположенные в шатком положении между скалами и морем, между Бисандс на севере и Старт-Пойнт на юге.

В 1917 году, во время очередного прилива, стены сломались, и деревня была разрушена. Только один дом остался пригодным для жилья, самый высокий в деревне, дом семьи Преттеджон.

Деревня Халлсандс Фото: Daily Star

Пляж защищал деревню от всех, кроме самых сильных штормов, но когда большая часть песка исчезла, Халлсандс стал уязвим для штормового ветра и волн.Остатки прибрежной деревни не открыты для посещения, но на холме с видом на Халлсандс была построена смотровая площадка.

Рэттрей

Древний городок располагался недалеко от Кримонда, но деревня была в значительной степени разрушена и так и не восстановилась после шторма в 18 веке, который засыпал ее песком с близлежащих дюн у Раттрей-Хед. Однако в этом районе до сих пор существует небольшое современное поселение.

Бинненд

Бинненд, также известный как деревня Бинненд и Бинн, — это заброшенный промышленный поселок, расположенный в двух милях к северу от Бернтисленда в Файфе. Он был основан в конце 1870-х годов для размещения рабочих на близлежащих заводах по добыче сланцевого масла.

Бинненд состоял всего из 128 домов, но его население составляло более 750 человек, поэтому многие дома были ужасно переполнены. По некоторым данным, рабочим приходилось спать на чердачных стропилах. Добывающие предприятия закрылись спустя чуть более десяти лет, и почти все жители города очень быстро уехали. В наше время местный город Бернтисленд

Тайнхэм

Тайнхэм — деревня-призрак, заброшенная в 1943 году, и бывший гражданский приход, ныне входящий в приход Стипл с Тайнхэмом, в округе Дорсет, на юге Дорсета, недалеко от Лулворта на острове Пурбек. В 2001 году население гражданского прихода составляло 0 человек.

Деревня Тайнхэм Фото: Daily Express

Несмотря на то, что это район военных учений, здесь процветает дикая природа, поскольку земля не подвергалась сельскохозяйственным работам или застройке.

Через деревню проходят многочисленные пешеходные дорожки, которые открыты, когда полигон не используется, хотя некоторые из оригинальных зданий стали бесхозными или были повреждены в результате

Экклз

Экклз — деревня в английском графстве Кент, часть прихода Эйлсфорд, расположенная в долине реки Медуэй.

Рядом с ней находится римская вилла и гончарная печь, раскопанные между 1962 и 1976 годами. Место было занято примерно с десятилетия после римского вторжения и до конца римского правления.

Вилла претерпела по меньшей мере четыре основных этапа строительства. В начальный период возможно присутствие военного влияния.

Уинчелси

Уинчелси — небольшой город в графстве Восточный Сассекс, расположенный между Высоким Уэльсом и Ромни Марш, примерно в 2 милях к юго-западу от Рая и в 7 милях к северо-востоку от Гастингса.

Старый Уинчелси был довольно важным городом в 13 веке, имевшим торговые связи с северной Францией и ее винодельческими регионами. Согласно записям, в это время здесь насчитывалось более 700 домов и множество трактиров и таверн, что говорит о населении в несколько тысяч человек.

В наши дни большая часть деревни расположена немного дальше вглубь острова, на склоне холма.

Скипсея

Скипсея — деревня и гражданский приход на побережье Северного моря в Восточном Райдинге Йоркшира, Англия. Он расположен примерно в 10 милях к югу от Бридлингтона и в 6 милях к северу от Хорнси на дороге B1242 у ее пересечения с B1249.

На этом участке побережья было потеряно более 30 городов и деревень, включая одну под названием Равенсер Одд.

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