"Агент Хола": бабушка-шпионка передавала государственные секреты в КГБ (фото)

Мелита Норвуд настолько впечатлила советское правительство, что за предоставление ценной информации о ядерном оружии она была удостоена престижной награды "Герой Советского Союза".

Перебежчица Мелита Норвуд, выдавшая КГБ государственные секреты британской программы разработки ядерного оружия, считалась для Советского Союза даже более ценной, чем печально известная "Кембриджская пятерка". Об этом пишет Daily Star.

Британка была государственным служащим, работавшим с секретной информацией в рамках своей работы в Британской ассоциации по исследованию цветных металлов, где она проработала 40 лет. Она была секретарем главы агентства, которому предоставлялась секретная информация в рамках проекта Tube Alloys — британо-канадской программы по разработке ядерного оружия, которая осуществлялась во время Второй мировой войны.

Мелита передала Советскому Союзу подробные научные и технические документы о программе, которая в конечном итоге была включена в Манхэттенский проект, что дало им мощный толчок в гонке по разработке ядерного оружия.

Британка передала данные о Манхэттенском проекте Фото: Shutterstock

Британка, которая умерла 18 лет назад, шпионила для Советского Союза с 1930-х годов, работая под несколькими разными кодовыми именами, последнее из которых было "Агент Хола".

Несмотря на то, что Мелита, известная также как "бабушка-шпионка", считалась гораздо более ценной, чем легендарная "кембриджская пятерка" (группа высокообразованных выпускников Кембриджского университета, которым удалось проникнуть во многие важные для британского государства сферы), но была менее известна.

Издание отмечает, что эта пятерка, состоящая из Дональда Маклина, Гая Берджесса, Кима Филби, Энтони Бланта и Джона Кэрнкросса, передавала ценную информацию красным во время холодной войны, все они считались пассивными. Маклин, например, был склонен к бурным алкогольным похождениям. Он также много болтал. В пабах Сохо, где его часто можно было встретить, он рассказывал всем, кто его слушал, о своей любви к коммунизму.

Британка была разоблачена в 1999 году Фото: Shutterstock

Мелита, однако, настолько впечатлила свое начальство, что ей была присуждена престижная награда "Герой Советского Союза" за ее работу по получению ценной информации для Советского Союза.

Британка была разоблачена в 1999 году, когда бывший архивист КГБ Василий Митрохин опубликовал книгу, в которой раскрыл масштабы советской шпионской работы в Великобритании.

"Я делала то, что делала, не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы помочь предотвратить поражение новой системы, которая ценой огромных затрат дала простым людям еду и проезд, которые они могли себе позволить, хорошее образование и медицинское обслуживание", — рассказала Мелита.

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