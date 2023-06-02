Самогон, кенгуру и майский жук: Навальный рассказал, что ему не разрешили взять в ШИЗО (фото)

Российский политик также просил администрацию колонии разрешить держать в камере майского жука и предложил присвоить 10-й дан по каратэ сокамернику, убившему человека голыми руками.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области, продемонстрировал подписчикам часть переписки с администрацией пенитенциарного учреждения. Пост опубликован в Instagram.

По словам Навального, обмен письмами с администрацией колонии — одно из немногих развлечений, которые остаются в штрафном изоляторе. С лета прошлого года он провел в карцере без малого 180 дней.

Часть ответов тюремных сотрудников на запросы российского политика:

Администрация в своем ответном письме написала, что "две пачки махорки, бутылку браги и балалайку" нельзя передать в штрафной изолятор, а равно запрещены и мегафоны, который Навальный просил передать "психу в камеру напротив", чтобы он "орал погромче".

Навальный также просил пояснить, нужно ли ему разрешение на хранение в камере майского жука, а также присвоить 10-й дан по каратэ сокамернику, убившему человека голыми руками.

На эти запросы админы колонии ответили, что насекомое принадлежит к царству животных и потому не может быть выдано, а вопросы квалификационных званий в системе боевых искусств они не рассматривают.

Но пуще всего, по словам Навального, он был раздосадован отказом разрешить ему содержать в качестве домашнего питомца кенгуру.

Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии Переписка Навального с администрацией колонии

"Кенгуру — это двухрезцовое сумчатое, а таковые в штрафных изоляторах запрещены", — поделился политик ответом сотрудников колонии, но пообещал продолжить бороться неотъемлемое право заводить в колонии австралийских сумчатых.

В марте 2022-го политика приговорили к девяти годам заключения. В этом месяце должно состояться новое слушание по уже новому делу. Навальный утверждает, что теперь ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Напомним, что украинские политики отреагировали на документалку о Навальном, получившую "Оскар". Украинская общественность резко высказалась о решении жюри Американской киноакадемии наградить авторов фильма, посвященного России и ее внутренней политике.

Также сообщалось, что украинцы возмущены решением организаторов Оскара, но "проблема в том, что российские бомбы пока падают только на Украину".