Гигантская белая акула набросилась на лодку дайверов ради наживки (фото, видео)

Белая акула яростно бросилась за наживкой, а впоследствии еще четыре других крупных морских хищника подошли к клетке и кружили вокруг лодки, надеясь получить еду.

Большая белая акула показала зубы, бросаясь на наживку, которая висела на туристической лодке в заливе Моссел (Южная Африка) всего в двух-трех метрах от оператора. Видео опубликовано на YouTube-канале издания The Sun.

Событие фиксировали с борта лодки. Дайверы решили поближе познакомиться с некоторыми из самых страшных хищников в мире, поэтому тоже погружались в воду.

На видео акула яростно бросается на наживку, установленную на лодке. Это поразило самих операторов, которые поделились эмоциями.

Английский видеооператор и член дайвинг-экипажа Марк Грэм рассказал агентству Media Drum World, что испытывал волнение, когда видел белую акулу. Он снял кадры с подводной клетки, а также с борта лодки.

Опытный дайвер был в восторге от того, что не только акула так яростно бросилась за наживкой. Он заметил, что четыре других больших океанических обитательницы подошли к клетке и кружили вокруг лодки. Морские хищники раздвинули челюсти и оказались на расстоянии примерно в двух метрах от клетки, чтобы исследовать незнакомую лодку.

"Это было невероятно увлекательно. Большие белые акулы чаще всего чрезвычайно медленные и с интересом остаются прямо под поверхностью, исследуя лодку и клетку", – рассказал Марк.

белая акула, Media Drum World

По его словам, люди инстинктивно боятся того, что они не видят и не понимают. Грэмм считает, что негативный образ этим хищникам создали СМИ.

"Я не считаю, что такая репутация оправдана", – объяснил он.

Дайвер отметил, что в 2022 году было всего пять смертельных нападений акул, в то время как люди убивают более 11 тысяч акул в час. Он призвал изменить свое отношение к этим хищникам.

"Если вы получите возможность увидеть их в дикой природе, то посмотрите на них, я гарантирую, что ваше восприятие изменится", — сказал мужчина.

Напомним, в Атлантическом океане поймали "Железную акулу", которая проплыла более 24 тыс. км. Взрослая большая белая акула весит около 535 кг, а длину – 3,65 метра. Ее дважды подмечали специалисты морской исследовательской группы OCEARCH.