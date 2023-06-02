Число украинских беженцев, ставших бездомными в Великобритании, за последние полгода удвоилось

С конца ноября 2022 года без крова остались 3 010 украинских семей; по данным за май, общее количество бездомных семей уроженцев Украины составляло 5 995.

Численность семей из Украины, которые стали беженцами, в последние полгода увеличилась более чем вдвое. Сейчас порядка 700 семей проживают во временном жилье. Об этом сообщается в официальных правительственных данных Великобритании.

Согласно официальным подсчетам, которые ежемесячно обнародует Департамент, занимающийся вопросами жилищного строительства и общин:

с конца ноября 2022 года без крова остались 3 010 семей; по данным за май, общее количество бездомных семей составляло 5 995, тогда как в ноябре 2022 года их было 2 985;

бездомных семей с детьми с ноября 2022 года стало почти вдвое больше — с 2 070 до 4 025;

число бездетных семей украинских беженцев, у которых нет жилья, выросло более чем в два раза — с 915 до 1 890.

Программа Ukraine Extension Scheme дает возможность гражданам Украины, чье разрешение на пребывание в Великобритании истекло 1 января 2022 года или ранее, легально оставаться в стране.

Из 5 995 семей, ставшими бездомными, 3 800 участвовали в программе Homes for Ukraine Scheme, еще 1475 — попали в Великобританию в рамках Family Scheme.

По данным, опубликованные в начале года, число семей, которые находятся во временном убежище, достигло 100 000 человек. Это рекордные цифры за последние 20 лет.

"Благодаря великодушию "спонсоров" Homes for Ukraine 123 400 украинцев получили возможность переехать в Великобританию", — заявил представитель ведомства DLUHC.

По его словам, все находящиеся в Великобритании украинцы могут устроиться на работу или получать образование с первого дня пребывания, а выплаты так называемым спонсорам увеличили до 500 фунтов стерлингов в месяц.

В случае же если у принимающей стороны больше нет возможности предоставлять жилье, властям придется следить за тем, чтобы люди не остались без крыши над головой.

"Мы предоставляем расширенное финансирование для самых нуждающихся, в т.ч. дополнительные 150 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь украинским гостям переехать собственные дома, а также 750 млн фунтов стерлингов на приобретение жилья для украинских и афганских семей", — сообщили в DLUHC.

Напомним, что, согласно новому законопроекту, более 30 000 украинских беженцев в Ирландии получат вид на жительство.

Также сообщалось, что сотни украинских беженцев могут выселить с круизного корабля в Шотландии до июля.