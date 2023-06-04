Красная панда сбежала из зоопарка ради овощного магазина (фото)

Работники продуктового состава спутали красную панду с большим цветным котом, но оказалось, что дикое животное оставило свой вольер.

Красная панда сбежала из зоопарка в Великобритании и решила проникнуть на территорию овощных магазинов FreshPoint Local. Об этом информирует BBC.

Люди, работавшие на складе, едва поверили своим глазам, когда увидели красную панду, которая прогуливалась по улице. Работники не сразу поняли, что перед ними дикое животное. Один из сотрудников на грузовой площадке крикнул, что они видят идущую по дороге красную панду.

"Я подумал: "ты уверен, что это не просто большой смешной цветной кот?", но нет, это была красная панда", – высказался Гаррет из FreshPoint.

Животное зашло во двор напротив. Красную панду заблокировали, до приезда полиции и сотрудников зоопарка.

"Сначала полиция подумала, что я тяну ее за ногу, но потом справилась с животным", – рассказал мужчина.

Полиция сообщила, что животное скрылось из зоопарка Ньюки в Корнуолле. Держали животное во дворе, пока его не забрали работники учреждения.

В зоопарке Ньюквей есть две красные панды, Серен и Сундара. Дэйв Фолланд, руководитель заведения, рассказал, что красная панда по имени Сундара, прибывшая в учреждение в начале мая, сбежала из своего вольера.

"Наша команда отреагировала в соответствии с хорошо отработанными процедурами, и она была быстро схвачена и возвращена домой", – сказал он.

Напомним, енот подошел к окну Dunkin' drive-thru, сети заведений с известными завтраками и широким выбором кофейных напитков, и взял белый глазированный пончик. Видео просмотрели более 21 миллиона раз в TikTok.

Также в заповеднике в Китае была замечена редкая панда-альбиноса. Такое животное впервые увидели в апреле 2019 года. С этого времени специальная команда следит за животным, активируя камеры и изучая ее ежедневные перемещения. В этот раз ее увидели среди других животных. Камеры зафиксировали момент, когда она поднималась на большущее дерево, возможно, в поисках еды.