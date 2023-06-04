Енот "подъехал" к окну Dunkin' drive-thru и "заказал" пончик (видео)

Используя свои ловкие пальцы, животное смогло получить необычную для себя пищу.

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Енот подошел к окну Dunkin' drive-thru, сети заведений с известными завтраками и широким выбором кофейных напитков, и взял белый глазированный пончик. Впервые видео, которое просмотрели более 21 миллиона раз на TikTok, опубликовала Саманта Джейн Гуптилл.

Животное стоит на участке дороге, где обычно автомобили подъезжают к окну. Енот терпеливо ждет вкусностей, которые ему решили дать работники учреждения. Используя свои чрезвычайно ловкие пальцы, он вежливо берет в лапы то, что кажется вкусным с виду пончиком с ванильной глазурью. Впоследствии он получает еду и быстро трогается в сторону кустов, чтобы спрятаться и перекусить.

Ролик набрал 4 миллиона лайков. В нем Гуптил рассказывает о приключениях, возможно, самого вежливого енота Америки.

"Посмотри. Мой чувак. Он хочет пончиков Dunkin", — говорит Гуптил, в ожидании в очереди.

В Facebook женщина прокомментировала популярность видео. Она отметила, что очень рада положительной реакции людей.

В комментариях большинство фолловеров предположили, что енот не в первый раз подходит к заведению. Некоторые из них заявили, что неоднократно видели животное и приходят в Dunkin' drive-thru не только на завтраки и обеды, но и посмотреть на его поведение.

"Это в Оранж Сити. Мы любим нашего енота", "Так мило! Он казался обычным", "О! Это делает мое сердце счастливым! Спасибо за распространение!" – высказались пользователи в социальной сети.

Напомним, в конце мая голодный медведь залез в пекарню и съел 60 кексов. Хищник достал коробку с кексами из фургона доставки, затем оттащил ее на задний двор и съел все содержимое. Люди долго пытались прогнать животное, в частности, использовали звуковой сигнал автомобиля, но медведь постоянно возвращался.

Также 3 июня стало известно, что туристка из Великобритании Ди Девайн рассчитывала провести отпуск мечты в Мексике, однако в гостиничном номере ей пришлось столкнуться лицом к лицу с забравшейся на кровать крысой. За восемь дней в заведении она заплатила 2700 фунтов стерлингов (3100 евро). Представители туристической компании признали, что уровень сервиса был недостаточно высоким и заверили, что это единичный случай.